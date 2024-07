FC Schalke 04: DFL-Entscheidung lässt Fans wüten – „Ein absoluter Witz“

Noch knapp zwei Wochen, dann geht es für den FC Schalke 04 in Liga zwei wieder los. Mit einem nahezu neuen Kader soll für die Knappen in der bevorstehenden Spielzeit alles besser werden. Die Katastrophensaison 2023/24 ist vergessen, die Zukunft fest im Blick.

Für die Fans des FC Schalke 04 gibt es nun jedoch Grund zum Unmut. Die Deutsche-Fußball-Liga hat am Donnerstag (18. Juli) alle Partien bis Spieltag sieben fest terminiert. Die genauen Zeiten passen den meisten Knappen-Anhängern gar nicht.

Das Auftaktspiel gegen Braunschweig (Samstag, 03. August, 20. 30 Uhr) und das Freundschaftsduell in Nürnberg (Samstag, 10. August, 13.00 Uhr) waren bereits fix. Jetzt können die Knappen-Fans jedoch einmal mehr ihren Terminkalender rausholen: Spieltag drei bis sieben ist ebenfalls genau terminiert.

Der S04 muss wie folgt ran:

3. Spieltag: 1. FC Magdeburg – Schalke 04 – Sonntag, 25. August,13.30 Uhr

4. Spieltag: Schalke 04 – 1. FC Köln – Sonntag, 01. September, 13.30 Uhr

5. Spieltag: Karlsruher SC – Schalke 04 – Freitag, 13. September, 18.30 Uhr

6. Spieltag: Schalke 04 – SV Darmstadt 98 – Freitag, 20. September, 18.30 Uhr

7. Spieltag: SC Preußen Münster – Schalke 04 – Samstag, 28. September, 20.30 Uhr

Damit spielt Königsblau in den ersten sieben Spielen zweimal freitags, einmal samstagmittags, zweimal Samstagabend und zweimal sonntags. Für die S04-Fans sind vor allem die Terminierungen der Auswärtsspiele in Magdeburg und in Karlsruhe sowie das Heimspiel gegen Köln ein Dorn im Auge.

„Auswärts wieder zu den ungünstigsten Zeiten, das ist ein Witz – wie immer schön fanunfreundlich“, äußerte sich ein S04-Fan auf „X“. „Was soll das? Wie kann Schalke – Köln kein Topspiel sein?“, fragte sich ein anderer.

S04-Fans freuen sich auf Abendkracher in Münster

Eine Ansetzung, die hingegen für viel Freude gesorgt hat, ist das Auswärtsspiel in Münster. S04 trifft zum Topspiel auf den Aufsteiger aus der Nachbarschaft. Erstmals seit 33 Jahren wird Königsblau wieder in Münster spielen. 1991 siegte Schalke mit 3:0 gegen die Adler. Ein solches Ergebnis würden sich die Anhänger wohl auch dieses mal wünschen.

„Samstagabend in Münster ist richtig geil, auf jeden Fall ein Saisonhighlight“, schrieb ein Schalke-Fan auf „X“. Aufgrund der regionalen Nähe dürfte das Spiel besonders interessant werden. Es kommt zum großen Showdown unter Fluchtlicht.