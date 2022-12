FC Schalke 04: Holt S04 noch einen Verteidiger? ER könnte eine Option sein

Einen zentralen Mittelfeldspieler hat der FC Schalke 04 mit Niklas Tauer schon verpflichtet, ein Flügelstürmer soll mit Tim Skarke folgen. Damit hätte S04 zunächst mal die größten Lücken im Kader geschlossen, doch sind damit wirklich die Transferbemühungen beendet.

Die Defensive bereitete dem FC Schalke 04 in der Hinrunde große Sorgen, die Abwehr stand nicht stabil und dann fielen zuletzt auch noch mehrere Innenverteidiger aus. Sport-Vorstand Peter Knäbel, Trainer Thomas Reis und Co. werden zumindest darüber nachdenken, nochmal zuzuschlagen. Eine mögliche Option für S04 könnte Dennis Hadzikadunic sein.

FC Schalke 04: Wie bei Kral – S04 könnte Sonderreglung nutzen

Was für den FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt möglich ist, haben die bisherigen Wintertransfers gezeigt. Eine Leihe oder ein ablösefreier Wechsel sind die einzig realistischen Optionen. Ablösen im Millionenbereich kann und will der Klub nicht stemmen. Es müssen kreative Lösungen her – und genau so eine wäre Dennis Hadzikadunic.

Der 24-jährige Innenverteidiger ist schnell, kopfballstark und, was am wichtigsten ist, ablösefrei zu haben. Bis zum 31. Dezember steht er noch leihweise bei seinem Jugendklub Malmö FF unter Vertrag, dann kehrt er zum FK Rostov zurück. Dort läuft der Vertrag des bosnischen Nationalspielers noch bis Sommer 2023.

Aber: Dank der Sonderreglung für ausländische Spieler in Russland, könnte sich Hadzikadunic ablösefrei ausleihen lassen. Bis zum 30. Juni 2023 dürfen ausländische Spieler ihre Verträge bei russischen Klubs aufgrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine einseitig aussetzen. Davon machte auch schon S04-Star Alex Kral Gebrauch. Eigentlich kickt der nämlich bei Spartak Moskau.

Hadzikadunic wäre also ablösefrei, bringt internationale Erfahrung mit und könnte Schalke auf der Innenverteidigerposition verstärken. Er ist eine Option, über die Peter Knäbel und Thomas Reis nachdenken sollten.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob Schalke aber noch einen Innenverteidiger holt, hängt wohl auch vom Heilungsprozess von Sepp van den Berg ab. Kehrt der Niederländer früher zurück als erwartet, wäre der Bedarf bei S04 nicht mehr da. Wann er seinen Bänderriss im Sprunggelenk auskuriert hat, ist aber noch nicht genau abzusehen. S04 hofft darauf, dass er schon beim Trainingslager (ab 02. Januar) wieder dabei sein kann.