FC Schalke 04: Verrückt oder sinnvoll? Geraerts führt irre Trainingsmethode ein

Beim FC Schalke 04 weht ein neuer Wind. In Windeseile hat Karel Geraerts das Spiel der Knappen wieder vorzeigbar gemacht (hier mehr dazu lesen). Zuletzt gelangen in der Liga zwei Siege in Folge – mit den Auftritten vor seinem Antritt eigentlich kaum denkbar.

Doch der Belgier macht genau das, was sich die Bosse des FC Schalke 04 von ihm erhofft hatten. Aber wie hat er der Mannschaft neuen Geist eingehaucht? Vielleicht hängt es mit seinen neuen Trainingsmethoden zusammen.

FC Schalke 04: Wettkampf im Training

Ein Vorwurf, den sich die S04-Profis unter Thomas Reis gefallen lassen mussten, war, dass sie nicht genug kämpften. Zu wenig der allseits bekannten „Malochermentalität“ war zu sehen. Eine Tatsache, die sich besonders in der geringen Laufleistung des Teams widerspiegelte. Unter Geraerts ist der Einsatz wieder deutlich gestiegen.

Vielleicht auch, weil der Trainer in jedem Training versucht, das Maximum herauszukitzeln. Mittelfeldspieler Ron Schallenberg verriet am Dienstag (7. November) nach dem Training, dass es beim FC Schalke 04 ein neues Wettbewerbssystem gebe.

So macht Geraerts die Spieler heiß

„Der Trainer setzt sehr, sehr viel auf Wettkampf“, berichtet Schallenberg. Bis zum Ende des Jahres gebe es ein Punktesystem mit Turnieren wie bei der Einheit am Dienstag. „Die Teams werden immer durchgewechselt, und die Spieler der jeweiligen Siegermannschaft bekommen drei Punkte.“

In der Kabine würden die Ergebnisse dann aufgelistet. „So will er die Spannung hochalten unter der Woche“, verrät Schallenberg, der sich bei der Einheit über drei Punkte freute. Er stehe nun im oberen Mittelfeld des Rankings.

FC Schalke 04: Spaß oder Problem?

Bisher scheinen die Maßnahmen zu fruchten. Schallenberg schwärmt vom Training unter Geraerts. Allerdings birgt so etwas natürlich auch die Gefahr von Missgunst, sollte sich irgendwann ein deutliches Schlusslicht finden.

Für den FC Schalke 04 geht es nun in erster Linie darum, auf den Erfolgen der letzten Spiele aufzubauen. Vor der Länderspielpause trifft S04 am kommenden Freitag (10. November, 18.30 Uhr) auf den Aufsteiger aus Elversberg.