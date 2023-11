FC Schalke 04: S04-Flop ist plötzlich zurück! Dieser Hammer lässt alle staunen

Selten wurde ein Neuzugang beim FC Schalke 04 in den letzten Jahren so gefeiert. Und noch seltener folgte darauf ein so heftiger Absturz. In Windeseile war Danny Latza beim S04 vom Hoffnungsträger zum Flop verkommen. Umso größer ist jetzt der Knall: Der gestürzte Held ist zurück!

Nach drei Jahren voller Rückschläge und Enttäuschungen erlebt Latza ein Comeback, mit dem kaum einer gerechnet haben dürfte. War Nürnberg der späte Wendepunkt für den Routinier des FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Plötzlich ist Danny Latza wieder da

Danny Latza zurück auf Schalke – das hatte 2021 einen regelrechten Hype ausgelöst. Nach dem Horror-Abstieg wurde der Ur-Knappe zum Hoffnungsträger. Doch davon war schnell nichts mehr übrig. Latza quälte sich durch drei harte Jahre. Knie kaputt beim S04-Debüt, zahlreiche weitere Verletzungen und dazwischen immer wieder schwache Auftritte. Als ihm im letzten Sommer auch noch die Kapitänsbinde abgenommen wurde, war Latza aus den Köpfen der meisten Schalkern verschwunden.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Das hat sich unter Karel Gererts schlagartig geändert. Unter Grammozis, Kramer und Reis nur Notnagel, scheint Latza beim neuen S04-Coach eine gewichtige Rolle zu spielen. Danny Latza darf wieder ran, sogar von Beginn an, und zahlt das Vertrauen direkt zurück. Schon beim bitteren Pokal-Aus in Hamburg (1:2 n.V.) machte er eine gute Partie. In Nürnberg (2:1) wurde er nun zum Matchwinner – und das beileibe nicht nur wegen seines Last-Minute-Siegtreffers.

Mehr News:

Geraerts schätzt die spielerische Komponente, die Latza bei Königsblau einbringen kann. Die hat Schalke in den letzten Monaten so oft gefehlt – und ist dem Belgier sehr wichtig. Nürnberg könnte zum Latza-Wendepunkt werden. Fit dürfte er seinen Startelf-Platz in den nächsten Spielen erst einmal sicher haben. Werden die Latza-Hoffnungen mit drei Jahren Verspätung doch noch wahr?