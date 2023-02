FC Schalke 04: Doppelter Trainerpaukenschlag – doch S04 muss sich weiter gedulden

Das Trainerkarussell in Fußball-Deutschland dreht sich immer weiter. In der Bundesliga gab es bisher sechs Trainerentlassungen – auch der FC Schalke 04 war beteiligt. Doch auch in den Ligen darunter ist einiges los. So kam es in der zweiten Bundesliga am Wochenende zu einem doppelten Trainerpaukenschlag.

Beim FC Schalke 04 dürfte der ein oder andere Finanzzuständige mit einem Auge zu den betroffenen Vereinen geschielt haben. Doch schnell war klar: In einer Sachen müssen sich die Knappen weiterhin gedulden.

FC Schalke 04: Zweitligisten tauschen durch

Betroffen waren die beiden Kellerkinder SV Sandhausen und Schalkes Kumpelklub, der 1. FC Nürnberg. Während die Sandhäuser am Sonntag (19. Februar) mit 0:3 gegen den Karlsruher SC unterlagen, blamierte sich der FCN mit 0:5 gegen Heidenheim. Konsequenzen zogen beide Klubs. Sowohl Alois Schwartz (Sandhausen) als auch Markus Weinzierl (Nürnberg) mussten gehen.

Eine pikante Konstellation, schließlich spielen beide Teams am kommenden Wochenende gegeneinander. Plötzlich waren in der Bundesrepublik also zwei neue Trainer gesucht. So mancher Fan des FC Schalke 04 rieb sich bereits die Hände.

Kein Ex-Trainer vorgestellt

Dass es den Knappen finanziell nicht allzu gut geht, ist bekannt. Was immer wieder für Kosten beim FC Schalke 04 sorgte: eigene Trainerentlassungen. Denn obwohl die Ex-Coaches nicht mehr am Seitenrand stehen, muss man sie immer noch bezahlen. Das gilt aktuell auch noch für Dimitrios Grammozis, den Königsblau im vergangenen Jahr vor die Tür setzte.

Hätte einer der beiden Zweitligisten Grammozis zum neuen Trainer gemacht, hätte S04 sich einige Monatsgehälter gespart. Der Deutsch-Grieche steht noch bis Ende dieser Saison auf dem Gehaltszettel. Doch so kam es nicht. Denn während in Nürnberg Sportvorstand Dieter Hecking das Heft des Handelns in die Hand nimmt, präsentierte Sandhausen Thomas Oral als neuen Trainer.

FC Schalke 04: Situation bei Kramer anders

So bezahlen die Königsblauen also mit Grammozis und dem aktuellen Cheftrainer Thomas Reis zwei Trainergehälter. Anders soll es beim Ex-Coach Frank Kramer aussehen. Mit ihm einigte sich S04 laut Medienberichten bei der Entlassung auf eine Abfindung.

Eine monatliche Bezahlung fällt so wohl weg. Ob der FC Schalke 04 dagegen Grammozis noch vor Saisonschluss von der Gehaltsliste bekommt, bleibt abzuwarten. Sein Gehalt soll sich insgesamt im Bereich von 1,5 und 1,8 Millionen Euro bewegen.