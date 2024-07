FC Schalke 04: Tinte trocken! Boss verkündet S04-Hammer selbst

Kurz vor dem Start der neuen Zweitliga-Saison meldet sich Matthias Tillmann noch einmal persönlich bei den Fans des FC Schalke 04 zu Wort. Was er zu verkünden hat, sorgt bei den Königsblauen sofort für tosenden Jubel.

Die Tinte ist trocken – der FC Schalke 04 hat unmittelbar vor Ligastart noch einen echten Coup gelandet. Mit Tomas Kalas hat ein echter Leistungsträger langfristig verlängert und bleibt den Knappen erhalten.

FC Schalke 04: Boss Tillmann verkündet frohe Botschaft

Elf Neue hat Schalke bereits geholt. Elf andere sind teils freiwillig, teils unfreiwillig verabschiedet worden. Auch zur neuen Saison gibt es beim S04 einen heftigen Umbruch. Nach einem enttäuschenden Jahr blieb wenig Anlass für Konstanz. Über eine Vertragsverlängerung freuen sich die Fans nun aber sehr.

Drei Tage vor dem Saison-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (3. August) verkündet es CEO Matthias Tillmann höchstpersönlich: Tomas Kalas bleibt auf Schalke. Der Innenverteidiger war einer der wenigen Lichtblicke der letzten Spielzeit, saß jedoch auf einem auslaufenden Vertrag. Für klamme Klubs wie den S04 bedeutet das meistens: jetzt verlängern oder verkaufen.

„Führungsspieler und Leistungsträger“

Diese Entscheidung ist nun gefallen. Der Tscheche hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 ausgedehnt. „Wir freuen uns, dass nach Kenan Karaman mit Tomas ein weiterer Führungsspieler und Leistungsträger seinen Vertrag verlängert hat“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Mit seiner Zweikampfstärke und Energie hatte Tomas in der vergangenen Saison einen sehr wichtigen Anteil daran, dass sich das Team stabilisiert hat. Die Mannschaft schätzt, wie er mit Leistung vorangeht und seine Mitspieler mitzieht.“

Und der Star des FC Schalke 04 selbst sagt: „Während der gesamten vergangenen Saison hat der Verein Vertrauen in mich gesetzt, obwohl nur wenige Menschen in Deutschland etwas über mich wussten. Als der Club sich dazu entschieden hat, mich länger halten zu wollen, war mir klar, dass ich Ja sagen würde. Ich bin mehr als glücklich, der Mannschaft in den kommenden drei Jahren helfen zu können, die gesteckten Ziele zu erreichen.“