FC Schalke 04: Ben Manga mit pikanter Transfer-Enthüllung– „Andere Angebote“

Den Kader umgebaut, nachhaltiger gestaltet – und hoffentlich auch qualitativ verbessert. Ben Manga hatte in seinem ersten Monat beim FC Schalke 04 gleich alle Hände voll zu tun. Sein Königstransfer: Moussa Sylla.

2,5 Millionen Euro überwies der FC Schalke 04 für den Stürmer nach Caen. Auch sein Gehalt ist nicht ohne. Doch nun verrät Manga ein pikantes Geheimnis. Moussa Sylla hatte noch mehrere, deutlich besser dotierte Angebote vorliegen.

FC Schalke 04: Moussa Sylla verzichtete für S04 auf Geld

Elf Neue stehen auf Schalke bislang zu Buche. Keiner war so teuer und wird so gefeiert wie Moussa Sylla. 2,5 Millionen für einen Spieler – das gibt’s beim klammen S04 nur noch ganz selten. Warum man zu diesem Risiko bereit war, zeigte sich schnell. Schon den Testspielen drückte der Offensivmann seinen Stempel auf, ließ mit tollen Toren staunen.

Warum Schalke Sylla wollte, war früh klar. Doch warum ließ sich der Malier ein auf einen Klub, der für Unruhe bekannt ist und gerade erst dem „Tod durch Drittliga-Abstieg“ von der Schippe gesprungen ist? Das Geheimnis lüftet nun Kaderplaner Ben Manga.

„Er war sofort Feuer und Flamme“

„Mein Scouting-Team und ich hatten ihn schon lange auf dem Schirm“, sagt Manga. „In der Vergangenheit gab es immer mal wieder einen Austausch zwischen uns. Als klar war, dass wir auf dieser Position handeln müssen, habe ich direkt gesagt, dass Moussa unser Mann ist und wir alles, was in unserer Macht steht, machen müssen, um den Jungen für uns zu gewinnen.“ Als es soweit war, schritt Manga sofort zur Tat. „Ich habe Moussa dann angerufen und ihm von unseren Plänen und Vorstellungen für eine erfolgreiche Zukunft auf Schalke berichtet. Er war sofort Feuer und Flamme.“

Dann wird es pikant. Maga enthüllt: „Obwohl der Junge einige andere Angebote vorliegen hatte, bei denen er mehr hätte verdienen können, hat er sich voller Überzeugung für unseren Verein entschieden. Unser Glück ist es, dass er in der jüngeren Vergangenheit noch nicht voll durchgestartet ist. Sonst hätten wir keine Chance bei ihm gehabt. Jetzt hat sich ausgezahlt, dass wir stets den Kontakt gehalten haben.“

Manga selbst hat also schon durch sein Handeln vor dem Wechsel zum FC Schalke 04 große Anteile am Königstransfer Moussa Sylla. Nun muss es auch in den Pflichtspielen klappen. Dort lieferten die Königstransfers von Schalke in den letzten Jahrzehnten nämlich fast ausschließlich Enttäuschungen.