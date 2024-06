FC Schalke 04 verkündet Transfer-Coup – DIESE Worte sind eine echte Ansage

Das nennt man einen Statement-Transfer! Der FC Schalke 04 hat am Montag (24. Juni) die Verpflichtung von Moussa Sylla bekannt gegeben. Der Top-Scorer der abgelaufenen Ligue-2-Saison soll sich trotz vieler Angebote bewusst für einen Wechsel nach Gelsenkirchen entschieden haben.

Es dürfte wohl der Königstransfers des Sommers sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der FC Schalke 04 für den 24-Jährigen mehr als zwei Millionen Euro bezahlt haben – eine satte Summer! Doch nicht nur Ablösesumme zeigt die hohen Erwartungen der S04-Bosse.

FC Schalke 04 macht Hammer-Transfer offiziell

Sylla stammt aus der Jugend der AS Monaco, galt schon in jungen Jahren als absolutes Top-Talent in Frankreich. Der Offensiv-Allrounder dürfte den Sturm der Königsblauen qualitativ enorm verstärken. Seine Stärken liegen vor allem in seinem Dribbling, in seinem Abschluss und seiner Explosivität.

Nach den Abgängen von Simon Terodde, Keke Topp und Assan Ouedraogo hatte Schalke großen Bedarf im Sturm – mit Sylla konnte man bereits die erste Baustelle beheben. Der 24-Jährige debütierte erst vor wenigen Wochen als Nationalspieler Malis. Zuvor war er für sämtliche U-Nationalmannschaften Frankreichs aufgelaufen.

Auf Schalke hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Somit kann der S04 für die Zukunft mit Sylla planen. Die Hoffnungen, dass er seine starken Leistungen auch in Gelsenkirchen bestätigt, sind groß. Das zeigen auch die Worte von Sportdirektor Marc Wilmots.

Wilmots-Worte bauen Druck auf Neuzugang auf

„Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist“, betonte S04-Sportdirektor Marc Wilmots über die Sylla-Verpflichtung. „Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird“, fügte er an. Damit hat der Belgier direkt deutlich formuliert, was man von Sylla erwartet: Dass er offensiv einen Unterschied macht, die S04-Offensive gar auf ein neues Level hebt.

Es ist beachtlich, dass Wilmots offen kommuniziert, dass Sylla der entscheidende Faktor in der So4-Offensive werden soll. Damit baut man eine Menge Druck auf den Neuzugang auf. Allerdings wird man sich sicher sein, dass dieser den Erwartungen auch gerecht wird. Schließlich ist der S04 nicht tagtäglich in der Lage, über zwei Millionen Euro für einen Spieler zu zahlen.