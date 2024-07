FC Schalke 04: Geht Geraerts direkt volles Risiko? Dieser Schritt wäre eine echte Ansage

Es geht wieder los! Die harten Wochen der Vorbereitung sind vorbei, die neue Zweitliga-Saison steht an. Am Samstag (03. August, 20.30 Uhr) startet der FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig in die neue Spielzeit. Bis dahin wird sich S04-Coach Karel Geraerts auf eine Startelf festlegen müssen.

Die größten Fragezeichen dürften derzeit noch in der Defensive stehen. Abwehrchef Tomas Kalas wird beim FC Schalke 04 gesetzt sein, doch wer wird neben ihm spielen? Mit einem Schritt würde Geraerts ein echtes Ausrufezeichen setzen.

FC Schalke 04: Setzt Geraerts auf volle Youngster-Power?

Mit Felipe Sanchez und Martin Wasinski hat sich der S04 zwei absolute Top-Talente für die Innenverteidigung gesichert. Vor allem Sanchez wird eine große Zukunft vorausgesagt. Doch wie weit sind die beiden Youngster schon? Für beide Spieler ist es die erste Station im Ausland. Gerade für Sanchez, der aus Argentinien nach Gelsenkirchen gekommen ist, dürfte das eine enorme Umstellung sein – sowohl sportlich als auch privat.

Die beiden 20-Jährigen gleich im ersten Spiel von Anfang an ran zu lassen, wäre eine enorm mutige Entscheidung von Geraerts. Topsiel am Samstagabend vor 60.000 Zuschauern in einer unbekannten Liga gegen einen unangenehmen Gegner – es gibt einfachere Aufgaben als Neuling.

Aber Fakt ist auch: Sanchez und Wasinski gehören zu den Gewinnern der Vorbereitung. Vor allem Wasinski hat sich in den Fokus gespielt und auf sich aufmerksam gemacht. Im Testspiel gegen Twente Enschede (0:0) agierten die beiden Youngsters gemeinsam in der Zweier-Innenverteidigung und machten einen guten Job. Mit Kalas als erfahrener Spieler an der Seite könnte das auch im ersten Spiel schon funktionieren.

Kaminski, Murkin oder Schallenberg in der defensiven Dreierkette?

Mit Wasinski würde sich Geraerts vor allem für die Aufbaustärke entscheiden. Denn der Belgier hat in den letzten Wochen unter Beweis gestellt, dass er mit Blick auf den Spielaufbau wohl der stärkste Defensivakteur des S04 ist. Neben Sanchez und Wasinski stehen auch Marcin Kaminski, Derry John Murkin oder auch Ron Schallenberg Optionen für die Plätze neben Kalas.

Weitere News:

Alle drei Spieler haben in der Vorbereitung auf dieser Position agiert, alle drei kenne die Liga bestens und alle drei Akteure kennen das Umfeld und die Atmosphäre auf Schalke. Es ist denkbar, dass mindestens einer dieser Akteure in der defensiven Dreierkette starten wird. Sollten Murkin oder Schallenberg nicht in der Innenverteidigung spielen, dürften sie auf der linken Schiene beziehungsweise im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen. Murkin und Schallenberg sind auf Schalke gesetzt, Kaminski hingegen muss um seinen Platz bangen.