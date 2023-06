FC Schalke 04: Hechelmann enthüllt – das ist der Skarke-Plan

Bis zum 30. Juni hat der FC Schalke 04 noch Zeit, um die Kaufoption bei Tim Skarke zu ziehen. Rund drei Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen. Dass S04 so viel für den Flügelstürmer bezahlt, scheint unrealistisch.

Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der FC Schalke 04 Tim Skarke nicht halten will. Sportdirektor Andre Hechelmann bemüht sich um eine Verpflichtung. Lange will er mit einer Entscheidung aber nicht mehr warten.

FC Schalke 04: Bleibt Skarke?

Von den unzähligen Leihspielern ist die Entscheidung bei zwei Stars noch nicht endgültig gefallen. Bei Sepp van den Berg besteht noch Hoffnung, dass S04 eine erneute Ausleihe aushandeln kann. Bei Tim Skarke strebt Schalke eine feste Verpflichtung an.

„Natürlich wissen wir, dass es schwer wird. Die beiden Jungs haben eine gute Saison gespielt, wenn sie fit waren und auf dem Platz standen. Die Konkurrenzsituation ist uns bewusst. Wir müssen vorbereitet sein, wenn das nicht klappen sollte in der Umsetzung“, so Hechelmann in einer Medienrunde am Dienstag (13. Juni).

Allerdings soll es bei Skarke möglichst schnell eine Lösung gefunden werden. „Eine Kaugummi-Nummer möchte keiner. Auch Union Berlin nicht“, erklärt Hechelmann. Im Winter dauerte es über einen Monat, bis man sich endlich einigte. Das soll dieses Mal also nicht passieren.

Daran hängt der Skarke-Deal

Bei der Ablösesumme hofft Schalke, dass Union Berlin von den drei Millionen abrückt. Laut „Bild“ will S04 die Kaufoption nicht ziehen, ist also nicht bereit, die aufgerufene Summe zu bezahlen. Hinzukommt, dass andere Bundesligisten laut „kicker“ ebenfalls Interesse an Skarke bekunden.

Es hängt also viel davon ab, ob sich Skarke für Schalke und die 2. Bundesliga entscheidet – und ob Union bei der Ablösesumme von der Forderung abrückt. Gut für S04: Skarke identifiziert sich mit Schalke und seine Freundin hat ein Café in Essen eröffnet.