FC Schalke 04: Hechelmann bestätigt böse Befürchtung – S04-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Was zu befürchten war, ist nun auch offiziell bestätigt: Marius Bülter will den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen und in die 1. Bundesliga wechseln. Das verriet der neue Sportdirektor Andre Hechelmann in einer Medienrunde am Dienstag (13. Juni).

Bis der Verkauf von Marius Bülter aber in trockenen Tüchern ist, dauere es noch etwas. Die Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim befinden sich nach Angaben von Schalkes Sportdirektor Hechelmann noch im „Anfangsstadium“.

FC Schalke 04: Bülter will weg

Angesichts seiner Top-Trefferquote (12 Tore in 33 Spielen) war es schon fast zu befürchten, dass Marius Bülter im Sommer das Weite sucht. Nun hat Hechelmann auch hochoffiziell bestätigt, dass Bülter den Verein verlassen will: „Die Information, dass Marius gern in der 1. Liga bleiben möchte, kam über das Management. Marius hat das im Nachgang auch hinterlegt. Wir haben sehr gehofft, dass wir Marius zum Verbleib bewegen können. Jetzt hat sich die Sachlage etwas verändert.“

Die Gerüchte um ein mögliches Interesse von mehreren Bundesligisten konkretisierte sich in den letzten Tagen bis hin zum Angebot der TSG Hoffenheim. „Wir sind in Gesprächen, das kann man bestätigen. Aber wir sind weit davon entfernt, von einem fertigen Vertragskonstrukt zu sprechen“, verriet Hechelmann.

Transfer noch nicht in trockenen Tüchern

Man befinde sich noch in einem „Anfangsstadium“ der Verhandlungen. Das Angebot von der TSG Hoffenheim sei „etwas weit“ von den eigenen Vorstellungen entfernt. Laut übereinstimmenden Medienberichten ruft der FC Schalke 04 eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro für Bülter auf. Das erste Angebot der TSG Hoffenheim soll bei rund zwei Millionen Euro gelegen haben.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Vereine müssen sich in Sachen Ablösesumme also noch ordentlich annähern. Dass Bülter den FC Schalke 04 im Sommer verlässt, daran zweifelt inzwischen niemand mehr. Für den FC Schalke 04 und seine Fans wird ein Abgang von Top-Stürmer Marius Bülter nur schwer zu verkraften sein, doch es gibt auch ein Trostpflaster (Hier mehr dazu!).