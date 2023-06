Das Unausweichliche rückt immer näher. Mit dem Abgang von Marius Bülter haben sich die Fans des FC Schalke 04 bereits arrangiert. Jetzt ist nur noch die Frage: Wohin geht er – und wie viel Geld bringt er den Knappen?

Zunächst schien es so, als sei Werder Bremen der heißeste Kandidat. An der Weser dreht sich seit Freitag (9. Juni) aber ohnehin alles um Naby Keita (hier mehr erfahren). Stattdessen schiebt sich ein anderer Klub in die Pole Position um den Angreifer vom FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Bülter bleibt erstklassig

Es waren seine Tore, die den taumelnden Traditionsklub überhaupt so lange am Leben ließen. Unvergessen ist Bülters 15-Minuten-Nachspielzeit-Elfmeter gegen Mainz, den er eiskalt verwandelte. Am Ende konnte aber auch er den Abstieg nicht verhindern.

Während S04 also erneut den Gang ins Unterhaus antritt, bleibt Bülter aller Voraussicht nach erstklassig. Er will nicht in der 2. Liga spielen und hat nach der starken Rückrunde durchaus einen Markt. Derzeit mehren sich die Gerüchte um die TSG 1899 Hoffenheim.

Kampf um Ablöse

Zunächst berichtete „Sky“ über das Interesse am Spieler des FC Schalke 04. Die Kraichgauer befanden sich gemeinsam mit den Königsblauen lange Zeit im Abstiegskampf, schafften am vorletzten Spieltag allerdings die Wende und widmen sich nun wieder höheren Zielen.

Dabei soll auch Bülter helfen. So sollen bereits weit fortgeschrittene Gespräche stattgefunden haben. Nun beginnt der Poker um die Ablöse. Dem Vernehmen nach rufen die Knappen rund fünf Millionen Euro als Ablöse auf.

FC Schalke 04 hat einen Vorteil

Der große Vorteil: Die Knappen haben alle Karten in der Hand. Bülter besitzt einen Vertrag bis 2025. Peter Knäbel und Co. sind also nicht gezwungen, den Angreifer um jeden Preis schon in diesem Sommer zu verkaufen.

Allerdings ist wohl auch dem FC Schalke 04 daran gelegen, Bülter woanders unterzubringen. Denn auch nach dem Abstieg bezieht er bei den Knappen ein üppiges Gehalt, was eigentlich über den Verhältnissen liegt.