FC Schalke 04: Wer folgt auf Reis? Möglicher Nachfolger äußert sich

Es ist das allumfassende Thema beim FC Schalke 04: Wer wird der Nachfolger von Thomas Reis? Die Knappen brauchen einen Coach, der auf der einen Seite schnell die Mannschaft gerade biegt. Andererseits muss er aber das Pulverfass S04 moderieren können.

Kaum war die Nachricht der Reis-Trennung in der Welt, sprossen bereits die ersten Gerüchte aus dem Boden. Wer tut sich den FC Schalke 04 an – und wen kann sich der klamme Krisen-Klub überhaupt leisten? Ein möglicher Kandidat meldet sich gleich.

FC Schalke 04: Rückkehr eines Ex-Coaches?

Der Trainermarkt ist für die Knappen durchaus überschaubar. Neben den bereits genannten Kriterien muss es natürlich auch preislich passen. Große Sprünge sind nicht möglich. Einen Trainer von woanders abzuwerben, nahezu undenkbar.

Es bleiben also die vereinslosen Übungsleiter übrig (hier mehr erfahren). Bei denen tummeln sich zahlreiche Ex-Trainer des FC Schalke 04. Mit Felix Magath äußert sich der erste bereits zu einem möglichen Engagement.

Magath spricht Klartext

Unlängst hatte sich „Quälix“ auch schon als möglicher Bundestrainer ins Spiel gebracht. Da diesen Job jetzt Julian Nagelsmann übernimmt, ist Magath immer noch zu haben. Ob er sich über einen Anruf aus Gelsenkirchen freuen würde? „Das weiß ich nicht“, antwortete der 70-Jährige bei Sky zunächst noch nebulös.

Felix Magath hat mit dem Trainer-Dasein noch nicht abgeschlossen. Foto: IMAGO/Revierfoto

Dann stellt er klar: „Ich habe aktuell nichts mit Schalke 04 zu tun und es hat sich keiner bei mir gemeldet.“ Zudem sagt er auch: „Aktuell beschäftige ich mich nicht mit Schalke.“

FC Schalke 04: Trainer gesucht

Klingt also nicht so, als kehre der ehemalige S04-Trainer ans Berger Feld zurück. Es muss also jemand anderes richten. Zurzeit zählen wohl Sandro Schwarz und Robert Klauß zu den heißesten Kandidaten.

Am Freitag sitzt aber zunächst Matthias Kreutzer als Interimstrainer auf der Bank. Erst danach dürfte die Trainer-Suche beim FC Schalke 04 so richtig heiß werden.