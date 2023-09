FC Schalke 04: Schonungslose Ansage! Kreutzer knöpft sich Profis vor – „Verdammt nochmal“

Für mindestens ein Spiel hat er nun das Sagen an der Seitenlinie des FC Schalke 04. Matthias Kreutzer folgt interimsmäßig auf den freigestellten Thomas Reis. Ein Deja-Vu für alle Schalker. Kreutzer saß bereits vor einem Jahr auf der Bank – damals, bevor Reis kam.

Innerhalb von nur zwei Tagen muss er die Mannschaft des FC Schalke 04 nun umkrempeln. Am Freitag steht bereits das Spiel gegen Paderborn an. Viel Zeit bleibt nicht. Und daher haut der Interimscoach auch gleich auf den Tisch, damit die Spieler verstehen, was die Stunde geschlagen hat.

FC Schalke 04: Kreutzer-Klartext

Was kann er überhaupt bewirken? Diese Frage stellen sich die Fans angesichts der schwierigen Aufgabe, mit der Kreutzer nun betraut wurde. Klar ist, dass es taktische Veränderungen gibt. Reis‘ Mann-gegen-Mann-System dürfte ausgedient haben.

Zudem will Kreutzer der Mannschaft auch auf emotionaler Ebene neues Leben einhauchen. „Jedes Wort muss definitiv sitzen“, sagt er auf der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel. „Was ich den Jungs mitgegeben habe, trifft auf alle zu“, so ein emotional wirkender Kreutzer.

„Ist nicht unser Anspruch“

Was aktuell mit dem FC Schalke 04 passiere, „ist nicht unser Anspruch“, formuliert Kreutzer – und legt dann nach. „Verdammt nochmal jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: ‚Ich liefere jetzt ab‘. Voller Fokus auf die kommende Aufgabe und das ist jetzt der SC Paderborn“, lautet seine deutliche Ansage.

Zudem gehe es darum, die eigene Energie ausschließlich für die Dinge zu verwenden, die man selbst beeinflussen kann. Dazu zähle einzig und allein die Leistung auf dem Platz. Alles andere ist bis Freitagabend tabu!

FC Schalke 04 muss raus aus dem Strudel

Die Spieler wissen also, was die Stunde geschlagen hat – und was Kreutzer von ihnen verlangt. Ob sie das allerdings in wenigen Tagen auch auf den Platz transferiert bekommen? Das bleibt offen.

Fakt ist: Die Knappen müssen raus aus dem Strudel. Denn am Tabellenende will man keineswegs noch länger stehen. Ein Sieg gegen Paderborn könnte als Zeichen des Aufschwungs Auswirkung auf die ganze Saison des FC Schalke 04 haben.