FC Bayern nimmt Ex-Bundesliga-Star erneut ins Visier – doch es droht ein harter Poker

Es ist ein äußerst komplizierter Sommer für den FC Bayern München. Wochenlang war man auf der Suche nach einem linken Flügelspieler, doch man kassierte eine Absage nach der nächsten. Nach der Musiala-Verletzung wird die Not nun auch in der Offensive noch größer.

Anstatt eines Linksaußen muss man jetzt einen Ersatz auf der Zehn finden. Immerhin wurde hierfür jetzt mit Christopher Nkunku ein Name auserkoren – doch bei ihn gibt große Konkurrenz.

FC Bayern bekommt Konkurrenz

Die Bayern-Bosse sehen in Nkunku den idealen Ersatz für Musiala. Seit Jahren steht der 27-Jährige auf der Wunschliste der Verantwortlichen. Wie der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, macht Inter Mailand dem deutschen Rekordmeister beim französischen Offensivspieler jetzt aber Konkurrenz.

Ähnlich wie der FC Bayern braucht auch Inter unbedingt solch einen Spielertyp für ihre Mannschaft. Der Champions-League-Finalist ist etwas in die Jahre gekommen und sucht nach dynamischen Spielern in der Offensive. Jetzt droht ein Wettbieten zwischen den Teams.

Nkunku idealer Musiala-Ersatz

Wie „Bild“ und „The Athletic“ berichten, soll der FC Bayern bereits Kontakt mit Nkunkus Beratern aufgenommen haben. Der Rekordmeister braucht ihn dringend. Musiala wird durch seinen Wadenbeinbruch monatelang ausfallen, somit gibt es eine große Lücke auf der Zehn bei den Münchenern.

Nkunkus Zeit beim FC Chelsea verlief bislang zwar unglücklich, doch was der Franzose kann, hatte er bereits in der Bundesliga bei RB Leipzig bewiesen. Englischen Medienberichten zufolge hofft man an der Stamford Bridge nun darauf, dass Nkunku noch 40 Millionen Euro einbringt. Das Tauziehen zwischen Bayern und Inter hat begonnen.