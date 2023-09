FC Schalke 04: Pikanter Enthüllungsbericht über Thomas Reis – musste er DESHALB gehen?

Der Staub hat sich noch immer nicht gelegt. Die Geschehnisse beim FC Schalke 04 sind noch immer von der Personalie Thomas Reis überschattet. Am Mittwoch entschieden sich die Verantwortlichen dazu, den Trainer freizustellen (hier die Hintergründe).

Der offensichtliche Grund: Die sportliche Talfahrt seit dem Abstieg in die 2. Liga. Auch Querelen mit Spielern sorgten für Nebenschauplätze. Nun enthüllt ein neuer Bericht, weshalb Reis beim FC Schalke 04 mutmaßlich die Koffer packen musste.

FC Schalke 04: Knäbel sorgt für Fragezeichen

Als Peter Knäbel und Andre Hechelmann am Mittwoch vor die Presse traten, um über den Rauswurf zu sprechen, wirkte insbesondere der Sport-Vorstand ungewohnt dünnhäutig und kurz angebunden. Die Situation sei auch „menschlich festgefahren“ sagte er über die Gründe der Freistellung.

Genauer wollte er nicht darauf eingehen. Seitdem fragen sich die Fans, was hinter diesen Aussagen steckt. Jetzt gibt es neue Hinweise, ein Bericht der „Bild“ enthüllt, wie es angeblich zum endgültigen Vertrauensbruch beim FC Schalke 04 kam.

Streitauslöser gefunden?

Schon länger gab es Berichte, nach denen Reis in der Kabine Probleme mit einigen Spielern gehabt haben soll. Das Kritik-Interview von Timo Baumgartl sorgte für den Knall. Dennoch wollten Knäbel und Hechelmann zunächst noch an ihrem Coach festhalten. Solange jedenfalls, bis sie neue Erkenntnisse erlangten.

Wie die „Bild“ berichtet, hätten sie plötzlich erfahren, dass Reis unter der Hand Interna an Medien durchgesteckt habe. So habe er sich gegen Vorwürfe aus der Kabine wehren wollen, heißt es. Angeblich habe er sich von seinen Vorgesetzten öffentlich nicht genug verteidigt gefühlt.

Danach sei es zum endgültigen Vertrauensbruch gekommen, Reis‘ letzter Rückhalt sei dahin gewesen. In der Konsequenz stand am Ende der Rauswurf, der in den frühen Morgenstunden kommuniziert wurde.

FC Schalke 04: Wer übernimmt?

Bleibt lediglich die Frage, wer sich den Job des Cheftrainers jetzt antun will? Auf Schalke kann man derzeit fast nur verlieren. Für die Partie gegen den SC Paderborn übernimmt vorerst Matthias Kreutzer als Interimsmann.