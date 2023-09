SC Paderborn – FC Schalke 04: Warnung an S04-Fans – Stadion-Verbot droht

Am Freitagabend (29. September) steht in der 2. Bundesliga ein wegweisendes Spiel an. Die Begegnung SC Paderborn – FC Schalke 04 ist vor allem für die Knappen immens wichtig. Nach dem Trainer-Rauswurf ist die Mannschaft zum Siegen verdammt.

Keine Frage, die Fans aus Gelsenkirchen werden ihre Mannschaft auch in Ostwestfalen unterstützen. Doch vor SC Paderborn – FC Schalke 04 sollten sie ein paar Hinweise beachten. Sonst könnten sie vom Stadion-Besuch ausgeschlossen werden.

SC Paderborn – FC Schalke 04: Geringes Kontingent

Rund 15.000 Zuschauer fasst das SCP-Stadion. Der geschulte Fußball-Fan weiß, dass da nicht viele Karten für Gästefans zur Verfügung stehen können. Doch das hat die S04-Anhänger in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, in Scharen in gegnerischen Stadien einzufallen.

Bilder, bei denen königsblaue Trikots zahlreich auch außerhalb des Gästeblocks vertreten sind, sind bei Auswärtsspielen der Knappen keine Seltenheit. Und so dürften auch bei SC Paderborn – FC Schalke 04 mehr Schalke-Fans dabei sein, als geplant.

Wichtige Hinweise

Alle, die beim Spiel dabei sein wollen, aber keine Karte direkt im Gästeblock haben, sollten daher aufpassen. Wie der SC Paderborn selbst schreibt, dürfen „Anhänger, die mit den Gästen sympathisieren, in den ausgewiesenen Heimblöcken aus Sicherheitsgründen keine Fankleidung des Gastvereins tragen.“

Dazu gilt es zu beachten, dass mittlerweile auch die Blöcke C und D1 auf der Nord-Tribüne neben dem Gästeblock als Heim-Areal gelten. Schalke-Kleidung ist hier also untersagt. Wer sich nicht dran hält, dem kann im schlimmsten Fall der Zugang zum Stadion untersagt werden!

„Der Ordnungsdienst ist in dieser Hinsicht sensibilisiert und angewiesen, den Zutritt bei Zuwiderhandlungen zu verwehren“, heißt es. Gleiches gilt übrigens auch, wenn man sich mit Paderborn-Klamotten in den Gästeblock begeben will.

SC Paderborn – FC Schalke 04: Fans sollten vorsorgen

Wie streng letztlich wirklich kontrolliert wird, bleibt abzuwarten. Dennoch sollten die betroffenen S04-Fans gewarnt und dementsprechend vorbereitet sein. Sonst könnte es am Stadioneingang zu einer unschönen Überraschung kommen.