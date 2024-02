Hammer um Ex-Schalke-Trainer! Thomas Reis hat einen neuen Job

Bis zum 27. September 2023 stand Thomas Reis noch beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Nach einem misslungenen Saisonstart musste der Coach seinen Platz bei den Königsblauen aber räumen. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um den 50-Jährigen.

Jetzt hat der Ex-Schalke-Trainer einen neuen Job – aber nicht als Coach, sondern als Experte. Wie DAZN jetzt bekannt gab, wird Thomas Reis künftig als Experte für den Streamingdienst in den Bundesliga-Übertragungen auftauchen.

Ex-Schalke-Coach Reis ist jetzt DAZN-Experte

„Nach Fredi Bobic, der zuletzt bei dem Spiel VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Debüt als DAZN-Experte gefeiert hat, möchten wir Ihnen mitteilen, dass auch Thomas Reis vor seinem ersten Einsatz bei DAZN steht“, schreibt DAZN in einer Pressemitteilung.

+++ FC Schalke 04: Geraerts-Aussagen sorgen bei Fans für Verwirrung – doch steckt hinter diesen Worten ein klarer Plan? +++

Reis wird schon am kommenden Freitag (23. Februar) beim Spiel FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen als Experte vor Ort mit dabei sein. Er bildet gemeinsam mit Marco Hagemann das Experten-Kommentatoren-Duo. Lena Cassel übernimmt die Rolle der Field-Reporterin.

Reis musste bei Schalke gehen

Bis Ende September stand Reis noch beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Er übernahm das Amt im Oktober 2023 und rettete Schalke beinahe noch vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Dort sollte er in der neuen Saison für einen Neuanfang und den Wiederaufstieg in die Bundesliga sorgen, scheiterte aber an dieser Aufgabe. Nach sieben Spieltagen musste er gehen. Der Belgier Karel Geraerts, der noch heute im Amt ist, beerbte ihn.

In seiner aktiven Fußballer-Karriere spielte Reis für Eintracht Frankfurt, den VfL Bochum, den FC Augsburg, Eintracht Trier und Waldhof Mannheim. Insgesamt absolvierte er 128 Spiele in der Bundesliga und 87 Spiele in der 2. Bundesliga.

Das könnte dich auch interessieren:

2009 begann er seine Trainerkarriere beim VfL Bochum. 2019 wurde er dort zum Cheftrainer ernannt und führte die Bochumer zurück in die Bundesliga. 2022 folgte sein Wechsel zum FC Schalke 04. Zuletzt war er als Trainer beim Hamburger SV im Gespräch, übernimmt aber nun zunächst einmal die Rolle des DAZN-Experten.