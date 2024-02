Thomas Reis vor Rückkehr? Ex-Schalke-Trainer mit klarer Aussage

Seit mittlerweile dreieinhalb Monaten schaut Thomas Reis Fußball von der heimischen Couch aus an. Solange ist es her, dass er auf Schalke seinen Hut als Cheftrainer nehmen musste. Nach einem katastrophalen Saisonstart trennte sich der Klub von ihm.

Seitdem hat sich die sportliche Lage bei den Knappen nicht wirklich entspannen können – und Thomas Reis wird immer wieder bei anderen Klubs gehandelt. Jetzt packt er selbst über seine Rückkehr an die Seitenlinie aus.

Thomas Reis spricht über Zukunft

Jüngst war der 50-Jährige in der Talk-Sendung „Sky90“ zu Gast. Dabei wurde er auch auf seine persönliche Zukunft angesprochen. Da konnte er nicht anders als zu verraten: „So langsam fängt das Kribbeln schon an.“

Kein Wunder, schließlich war der Übungsleiter seit vielen Jahren quasi durchgehend beschäftigt. Lediglich zwischen seiner Zeit in Bochum und seinem Engagement auf Schalke lagen einige Wochen Pause für Thomas Reis.

Ein passendes Angebot gab es bisher allerdings nicht – obwohl in den letzten Wochen und Monaten einige Zweit- und Bundesligisten ihren Trainer tauschten. „Man wartet und schaut, was die Zukunft bringt. Im Endeffekt ist man auf dem Markt und man hofft, dass man bald wieder eine Stelle bekommt“, erklärte Reis.

So denkt der Ex-Coach über Schalke

Auch über seinen ehemaligen Verein äußerte er sich während der Sky-Sendung. Er sei fest davon überzeugt, dass Schalke nicht bis in die dritte Liga durchgereicht werde. Der Kader sei für einen Abstieg schlicht zu gut.

Dennoch sagt er: „Es wird mit Sicherheit nicht einfach. Es werden auch noch einmal ein paar Rückschläge kommen.“ Schalke war mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet, hatte dann aber gegen Braunschweig einen Befreiungsschlag gefeiert. Insgesamt sei die Saison allerdings „sehr wechselhaft“.

Thomas Reis hatte den FC Schalke 04 im Oktober 2022 übernommen, als der Verein in der Bundesliga abgeschlagen Letzter war. Nach einer tollen Aufholjagd in der Rückrunde hätte man den Abstieg beinahe noch verhindert. Schalke ging mit Reis in Liga 2 – zog dort aber nach einigen Rückschlägen zu Saisonstart die Reißleine.