FC Schalke 04: Ouwejan-Abgang besiegelt? S04-Star redet Klartext

Im Sommer 2021 kam Thomas Ouwejan per Leihe zum FC Schalke 04. Der Linksverteidiger schlug sofort ein, war ein Garant beim Schalker Aufstieg 2022 und wurde im Anschluss fest von AZ Alkmaar verpflichtet.

Seit dem ist bei Ouwejan allerdings der Wurm drin, an seine Leistungen aus dem ersten Jahr kann er nicht mehr anknüpfen. Im Sommer läuft sein Vertrag beim FC Schalke 04 aus. Wie es mit ihm weitergeht, ist noch völlig offen.

FC Schalke 04: Ouwejan bei S04 außen vor

Drei Tore und acht Vorlagen – Ouwejan wurde in Saison 2021/2022 aufgrund seiner scharfen Flanken und gefährlichen Standards ligaweit gefürchtet. In der Bundesliga konnte er im darauffolgenden Jahr nicht an seine Leistungen anknüpfen – auch weil er mit einer Innenbandverletzung und Adduktorenbeschwerden mehrere Monate ausfiel.

Viele hatten gehofft, dass Ouwejan nach dem erneuten Abstieg wieder aufblüht und in der 2. Bundesliga wieder ein wichtiger Bestandteil wird. Immerhin zwei Tore und vier Vorlagen erzielte er in den ersten 13 Spielen, offenbarte aber immer wieder große Probleme im Defensivbereich.

+++ FC Schalke 04: Nächster Zoff! S04-Profis geraten im Training aneinander +++

Am 14. Spieltag folgte dann der negative Höhepunkt: Nach seiner frühen Auswechslung gegen Fortuna Düsseldorf geriet er mit Trainer Karel Geraerts aneinander. Ein Spiel wurde er suspendiert. Mittlerweile steht er zwar wieder im Kader, ist aber nicht mehr die erste Wahl.

Nach der Winterpause durfte er starten, machte einen ordentlichen Job. Nach dem Derry John Murkin seine Sperre abgesessen hatte, musste Ouwejan aber schon wieder weichen. „Das ist natürlich frustrierend“, gab Ouwejan zu. „Ich will jedes Spiel spielen. Nach dem HSV-Spiel hat es ein bisschen wehgetan. Aber das gehört im Fußball dazu, ich muss damit umgehen können.“

Das könnte dich auch interessieren:

Bleibt Ouwejan bei S04?

Gegen Wehen Wiesbaden ist Murkin wieder gesperrt, Ouwejan dürfte in die Startelf zurückkehren. Der Niederländer will sich nicht nur für die kommenden Spiele anbieten, sondern möglicherweise auch für ein neues Arbeitspapier. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Noch ist keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Er selbst sagt zu seiner Zukunft: „Ich bin voll fokussiert auf Schalke und den Klassenerhalt, alles andere kommt im Sommer“, so Ouwejan. Gespräche mit anderen Vereinen soll es noch nicht geben.