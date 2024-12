FC Schalke 04 macht bei Verträgen Ernst! SIE sollen das Gesicht der Wende sein

Die Schalker Knappenschmiede – sagenumwoben, berüchtigt, gefürchtet. Das war einmal. Einst war die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 die vielleicht beste des Landes. Stars wie Manuel Neuer, Leroy Sane oder Mesut Özil gingen aus ihr hervor.

In den letzten Jahren ist der Ruhm allerdings etwas eingestaubt. Unlängst hat der FC Schalke 04 daher angekündigt, dass man die eigene Jugend wieder mehr bei den Profis einbinden will. Auch, um in Zukunft wichtige Transfererlöse zu erzielen. Mit den beiden Gesichtern dieser Wende will man jetzt neue Verträge aushandeln.

FC Schalke 04: Duo soll verlängern

Die Rufe in Gelsenkirchen nach Talenten aus der eigenen Jugend sind stets laut. In dieser Saison schafften gleich zwei von ihnen den Durchbruch bei den Profis. Max Grüger und Taylan Bulut gehören mittlerweile zum Stammpersonal von Trainer Kees van Wonderen. Ihre Leistungen werden natürlich auch von anderen Vereinen wahrgenommen.

Um beide Juwelen langfristig an sich zu binden und sie nicht früh für wenig Geld zu verlieren, ergreift der FC Schalke 04 jetzt offenbar Maßnahmen. Wie die „Bild“ berichtet, möchte der Verein mit beiden Spielern zeitnah verlängern.

So ist die Vertragslage

Sowohl Bulut als auch Grüger hatten erst im Sommer ihre ersten Profiverträge unterschrieben. Derzeit stehen beide bis 2026 unter Vertrag. Angesichts ihrer Entwicklung und Wichtigkeit will man sie jetzt aber offenbar vorzeitig langfristig an sich binden.

Dem Bericht zufolge habe es diesbezüglich bereits erste Gespräche zwischen Ben Manga und dem Berater der beiden, Peter Neumann, gegeben. Ob mit einer zeitnahen Unterschrift und Verkündung zu rechnen ist, bleibt allerdings offen.

FC Schalke 04 will wieder Stars hervorbringen

Eine langfristige Verlängerung der beiden Talente wäre der ideale Startschuss auf dem Weg, die Knappenschmiede endlich wieder zu dem zu machen, was sie einst war. Es wäre ein deutliches Signal an alle Jugendspieler: Schaut her, bei uns kann man es endlich wieder nach ganz oben schaffen.