FC Schalke 04 blieb keine andere Wahl – doch sofort hagelt es wieder Kritik

Wenn der FC Schalke 04 am kommenden Wochenende in der heimischen Veltins-Arena auf Fortuna Düsseldorf, gehen die Blicke aller erstmal aufs Grün. In den vergangenen Wochen gab der Rasen im Schalker Stadion kein gutes Bild ab. Die hohe Belastung setzte ihm spürbar zu.

Neben dem FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga trägt auch Schachtar Donezk seine Heimspiele der Champions League in Gelsenkirchen aus. Das ramponierte den Rasen derart, dass die Knappen einen neuen verlegen mussten (hier mehr dazu lesen). Doch schon gibt es wieder schlechte Nachrichten.

FC Schalke 04: Premiere für neuen Rasen

Die Premiere auf dem neuen Rasen durfte nicht der heimische S04 feiern, sondern Donezk und der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister gastierte am Dienstagabend (10. Dezember) in der Veltins-Arena und fertigte die Ukrainer mit 5:1 ab.

Im Fokus stand dabei natürlich auch das Geläuf. Auch die Fans des FC Schalke 04 interessierte: Wie ist der Zustand? Ist jetzt wieder alles gut oder könnte der Rasen beim schweren Spiel gegen Düsseldorf wieder zu einer Falle werden? Eine Antwort darauf lieferte Bayern-Star Thomas Müller nach dem Spiel.

Müller findet kritische Worte

„Vorher hieß es, der Rasen sei nicht so gut. Dann habe ich ihn gesehen und gedacht: Oh, der sieht eigentlich ganz gut aus“, erklärte die Bayern-Ikone nach Abpfiff. Der Eindruck täuschte jedoch. Denn obwohl Müller ein Tor erzielen konnte, fühlte er sich auf dem Platz nicht sonderlich wohl.

„Er war aber so unterschiedlich, von Rasenabschnitt zu Rasenabschnitt war er härter oder weicher“, kritisierte Müller. „Manchmal hat man gesehen, dass der Ball unter den Spielern hängen und liegen geblieben ist. Das hat die eine oder andere Situation beeinflusst.“

FC Schalke 04 muss sich vorbereiten

Kling fast so, als sollten die Profis der Knappen vor dem Spiel gegen Düsseldorf einen Extra-Gang über das neue Grün machen, um sich mit den Unterschieden bekannt zu machen. Dann könnte man das gegen die Fortuna vielleicht zum eigenen Vorteil nutzen.