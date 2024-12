Schalke 04: Es musste passieren! S04 zieht endgültig die Reißleine

Ob das für die nächsten Heimspiele die Wende bringen wird? Gegen den 1. FC Kaiserslautern zeigte der FC Schalke 04 eine erneut katastrophale Leistung und verlor am Ende auch verdient mit 0:3. Die S04-Profis hatten vor allem ein großes Problem.

Denn der Rasen der Veltins-Arena sieht ganz und gar nicht gut aus. Schließlich finden neben den Zweitliga-Partien des FC Schalke 04 auch noch Champions-League-Spiele statt. Nun hat der Revierklub reagiert.

FC Schalke 04: Neuer Rasen für S04

Neuer Rasen für den FC Schalke 04! In der Veltins-Arena wurde das Geläuf ausgetauscht – und er war nötig. In den vergangenen Wochen hatte der Rasen mächtig gelitten. Neben den vielen Heimspielen der Königsblauen in der 2. Bundesliga, trägt auch Shakhtar Donezk in der Champions League seine Duelle in der Heimspielstätte der Gelsenkirchener aus.

Kein Wunder also, dass der Rasen gegen Kaiserslautern in einem schlechten Zustand war. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er ausgetauscht wird. Nun war es möglich, da der S04 sein nächstes Spiel auswärts beim SC Paderborn austrägt und Donezk ebenfalls erst kommende Woche im Einsatz ist.

Kurios: Donezk wird der erste Verein sein, der in der Veltins-Arena den neuen Rasen bespielen darf. Denn die Ukrainer empfangen in der Königsklasse ausgerechnet den FC Bayern München am 10. Dezember.

Donezk weiht Rasen ein

Erst danach ist auch der FC Schalke 04 auf dem neuen Rasen gesetzt, wenn am 14. Dezember Fortuna Düsseldorf zu Gast ist. Bis dahin haben die Spezialisten beim Revierklub dann Zeit, das Geläuf optimal vorzubereiten, damit es auch in einem stabilen Zustand ist.

Wie teuer ist der neue Rasen? Rund 100.000 Euro kostet jeder Austausch für die Knappen. Der neue Rasen ist auf einer fahrbaren Platte im Freien vor der Südkurve. In der Veltins-Arena soll damit möglich sein, dass auch andere Veranstaltungen stattfinden können. Zu jedem Heimspiel wird dann der Rasen eingefahren. Den Gelsenkirchenern kostet das rund 13.000 Euro.

Schalke ist allerdings mit dem schlechten Rasen nicht alleine. In der Bundesliga und 2. Liga haben noch viele andere Vereine große Probleme mit dem Geläuf. Bei den niedrigen Temperaturen ist das wenig verwunderlich.