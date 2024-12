FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! S04 trifft Winter-Entscheidung

Bislang ist das für den FC Schalke 04 eine Hinrunde zum Vergessen – mal wieder. So katastrophal lief es auch in der vergangenen Spielzeit. Am Ende konnte sich Königsblau kurz vor dem Saisonende retten.

Einige Spiele hat der FC Schalke 04 in diesem Jahr, um wenigstens mit mehr Motivation und Hoffnung in die Rückrunde zu gehen. Dafür wird der Revierklub in der Winterpause auch wegreisen.

FC Schalke 04 reist ins Trainingslager

Drei Partien absolviert der FC Schalke 04 in diesem Monat noch, bevor die Profis eine kurze Verschnaufpause bekommen. Danach aber wird schnell wieder trainiert. Der Revierklub wird sich zu Beginn des neuen Jahres 2025 in der Türkei auf die Rückrunde vorbereiten.

Wie der S04 selbst verkündet, geht es dabei nach Belek. Die Abreise ins Winter-Trainingslager ist für den 3. Januar geplant, am 10. Januar 2025 kehren die Knappen nach Deutschland zurück. Das letzte Mal, als die Gelsenkirchener in Belek waren, liegt bald zwei Jahre zurück. Im Januar 2023 war Schalke ebenfalls im Trainingslager in der Stadt an der südlichen Mittelmeerküste.

Untergebracht werden Kenan Karaman und Co. im Hotel Titanic Deluxe und trainieren auf dem Platz des Titanic Deluxe Football Centers. Zu möglichen Testspielen hat der S04 bislang noch nichts mitgeteilt. Gut möglich aber, dass die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen dort auf einige Teams treffen wird, da Belek ein beliebter Ort für ein Winter-Trainingslager ist.

Fans müssen Reise selbst organisieren

Wenn der FC Schalke 04 ein Trainingslager absolviert, sind stets immer mehrere Hundert Fans dabei – egal, wo die Profis unterwegs sind. Für die Anhänger, die die Mannschaft nach Belek begleiten wollen, gibt es aber eine schlechte Nachricht: Sie müssen ihren Urlaub individuell organisieren. Es ist nämlich keine Fanreise geplant.

Nach der Rückkehr geht es für die Schalker dann auch schnell wieder los. Das erste Pflichtspiel steht am 18. Januar 2025 bei Eintracht Braunschweig an. Im Kellerduell wollen die Knappen dann wichtige Punkte holen und perfekt ins neue Jahr starten.