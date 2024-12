FC Schalke 04 spitzt plötzlich die Ohren: Geldregen winkt dank Ex-S04-Liebling

In den vergangenen Jahren mussten zahlreiche Spieler den FC Schalke 04 verlassen. Vor allem nach den Abstiegen hatte der S04 keine Möglichkeit, die richtig guten Spieler zu halten. Bei einigen Abgängen konnte der Revierklub in den Verträgen aber wichtige Klauseln einbauen.

Dazu zählt auch Amine Harit. Beim FC Schalke 04 hatte der Marokkaner einige wilde Jahre hinter sich, war aber beim Großteil des Anhangs beliebt. Mittlerweile spielt der Offensivspieler in Frankreich bei Marseille. Doch er wird vermutlich nicht lange bleiben. Dem S04 winkt bei einem Wechsel ein Geldregen.

FC Schalke 04: Ex-Star Harit vor Wechsel

Nach zwei Leihen war der Abschied von Amine Harit vom FC Schalke 04 zu Olympique Marseille dann endgültig besiegelt. Seit dem Sommer 2023 steht der Marokkaner beim französischen Traditionsverein unter Vertrag. Doch schon bald könnte auch dieses Kapitel ein Ende haben.

Auch interessant: Schalke 04: Es droht bitter zu enden! S04 zittert um wichtige Einnahmen

Harit wechselt in der laufenden Spielzeit zwischen Bank und Startelf hin und her. Aktuell sorgt er aber für Verwirrung im französischen Fußball. Das letzte Mal, als er auf dem Platz stand, war am 27. Oktober bei der 0:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Nach 20 Minuten sah Harit die Rote Karte nach einem Tritt gegen die Brust seines Gegenspielers.

Obwohl er seine Sperre abgesessen hatte, stand Harit in den darauffolgenden Spielen nicht einmal im Kader. Laut „RMC Sport“ fällt der flinke Offensivspieler allerdings mit Wadenproblemen aus, wird also wohl noch einige Spiele verpassen.

S04 winkt Geldregen

Doch ob der ehemalige Profi des FC Schalke 04 nach seiner Rückkehr eine Rolle im Kader von Trainer Roberto De Zerbi spielen wird? Der Italiener ist seit Saisonbeginn der Chefcoach von Marseille und sorgte mit seinen Entscheidungen, Harit nicht immer in die Startelf zu setzten, für Wirbel.

Deshalb gibt es nun Spekulationen darüber, dass Harit den Verein schon bald verlassen könnte. In Marseille hat der 27-Jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Schon bald öffnet sich das Winter-Transferfenster, und dann könnte es richtig interessant werden. Sollten tatsächlich Top-Vereine Harit unter Vertrag nehmen, winkt nicht nur Marseille ein Geldregen.

Mehr Nachrichten für dich:

Der FC Schalke 04 sicherte sich bei seinem Abschied nämlich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Bedeutet: Wechselt Harit für eine große Summe, winkt S04 sogar ein Geldsegen in Millionenhöhe. Daher werden die Verantwortlichen des Revierklubs ganz genau hinschauen, wie sich die Situation des 24-fachen marokkanischen Nationalspielers entwickelt.