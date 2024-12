FC Schalke 04: Thomas Müller treibt S04-Fans die Tränen in die Augen

Dienstagabend, Flutlicht, Champions-League – während der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga herum krebst, erlebt zumindest die Veltins-Arena noch große Momente. Momente mit internationaler Strahlkraft. Im Sommer Taylor Swift und Rammstein, jetzt der FC Bayern München.

Der Rekordmeister war bei Schachtar Donezk „zu Gast“, das seine Heimspiele in der Königsklasse im Stadion des FC Schalke 04 (hier mehr zum Klub lesen) austrägt. Nach dem Spiel passierte etwas, was auf dem Feld normalerweise unmöglich wäre. Ausgerechnet Bayern-Legende Thomas Müller treibt den S04-Fans die Tränen in die Augen.

FC Schalke 04: Bayern-Triumph in der Veltins-Arena

Das sportliche Geschehen ist schnell erzählt. Zunächst roch es in Gelsenkirchen nach einer Sensation. Donezk war nach fünf Minuten durch den Brasilianer Kevin überraschend in Führung gegangen. Dann schlugen die Münchener mit der vollen Härte des Imperiums zurück.

Konrad Laimer und Thomas Müller drehten das Ergebnis noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel waren es dann Michael Olise (traf doppelt) und DFB-Star Jamal Musiala, die für ein deutliches 5:1 sorgten. Für Donezk war es im dritten Spiel im Stadion des FC Schalke 04 die zweite Niederlage.

Müller wird wehmütig

Nach Abpfiff stellte sich Torschütze Müller den Fragen von Amazon Prime. Am Mikrofon wurde er dann schnell wehmütig. „Schön hier zu sein auf Schalke“, sagte er. „Ich werde ein bisschen melancholisch. Echt toll, mal wieder in dieser Arena zu sein.“

Tatsächlich liegt sein letzter Besuch schon über zwei Jahre zurück. Am 12. November 2022 verloren die Knappen – damals noch als Bundesligist – mit 0:2 gegen den FCB. Anschließend ging es wieder steil bergab in die 2. Liga. Doch statt dort um den Aufstieg zu kämpfen, befindet man sich zum zweiten Mal in Folge im Tabellenkeller.

Eine Rückkehr in die Bundesliga liegt in weiter Ferne – und damit auch regelmäßige Duelle mit den Bayern. Dass aber selbst Thomas Müller das Schalker-Stadion vermisst, unterstreicht, was viele S04-Fans insgeheim eh wissen: Schalkes Strahlkraft fehlt der Bundesliga.

FC Schalke 04: Besonderer Gast im Publikum

Ebenso sorgt ein weiterer Gast auf der Tribüne für feuchte Augen. S04-Legende Benedikt Höwedes schaute am Dienstagabend (10. Dezember) in der Arena vorbei. Einen Spieler seines Formats würden die Fans derzeit mit Kusshand in der eigenen Mannschaft begrüßen – oder in anderer Funktion innerhalb des Vereins.