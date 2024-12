FC Schalke 04: Mega-Druck für van Wonderen! Ausgerechnet der Paderborn-Sieg ist schuld

Sie konnten ihr Glück selbst kaum fassen. Vor dem Duell gegen den Tabellenführer aus Paderborn hatten sich die Fans des FC Schalke 04 schon auf das Schlimmste eingestellt. Wenig hatte Grund zur Annahme gegeben, dass man in Ostwestfalen etwas holen könnte.

Doch dann folgte die Leistungsexplosion. Der FC Schalke 04 zeigte sein vielleicht bestes Saisonspiel und fertigte den Spitzenreiter 4:2 ab. Das sorgt in den kommenden Tagen für dringend benötigte Ruhe – erhöht ironischerweise gleichermaßen aber auch den Druck auf Kees van Wonderen immens.

FC Schalke 04: Ganz dicke Brocken

Zwei Spiele sind es noch, dann ist die Hinrunde vorbei. „Zum Glück“, wird man in Gelsenkirchen sagen. Denn abermals verwickelten sich die Knappen in den Abstiegskampf, statt endlich wieder auf die Bundesliga zu schielen. Nach dem Paderborn-Triumph ist die Hoffnung groß, dass man zumindest einen versöhnlichen Jahresabschluss findet.

Bis dahin warten jedoch noch zwei ganz schwere Brocken. Am kommenden Samstag (14. Dezember) ist Fortuna Düsseldorf in der Veltins-Arena zu Gast. Der Tabellenfünfte fertigte gerade erst Eintracht Braunschweig mit 5:0 ab. Eine Woche später wartet dann der SV Elversberg – derzeit Vierter in der zweiten Bundesliga. Der FC Schalke 04 darf also auf keinen Fall nachlassen.

Van Wonderen muss es allen beweisen

Insbesondere auf van Wonderen ist der Druck nochmal gestiegen. Das 4:2 hält ihn auf jeden Fall erstmal im Amt. Doch es weckt auch Ansprüche. Trainer und Mannschaft haben bewiesen, dass sie mit den Top-Teams der Liga mithalten, diese gar übertreffen können. Schalke kann kämpfen, Schalke kann kombinieren, Schalke kann auch Tore schießen.

Es gilt, diese Leistung zu konservieren. Sonst wird sich van Wonderen ganz schnell wieder Fragen anhören müssen, warum man nicht immer so spielt wie gegen Paderborn, oder ob es ihm einfach nicht gelingt, das Niveau durchgehend hochzuhalten.

FC Schalke 04: Fans schauen genau hin

Auch dürfte es den Unmut der Fans wecken, wenn in den kommenden Wochen plötzlich wieder Schlafwagen-Fußball auf der Menükarte stehen würde. Die Kritik an van Wonderens Spielstil war in den vergangenen Wochen nicht zu überhören.

Die Mannschaft des FC Schalke 04 hat allerdings jetzt bewiesen, dass sie mit Offensivpower viel gefährlicher daher kommt. Ist das gegen Düsseldorf und Elversberg nicht zu sehen, war die ganze Freude über den Paderborn-Erfolg letztlich vergebens.