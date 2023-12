FC Schalke 04: Chance endgültig vertan! Transferflirt findet neuen Klub

Kommt er oder kommt er nicht? Lange Zeit beschäftigte diese Frage die Fans des FC Schalke 04. Es wäre ein echter Überraschungsdeal gewesen. Doch jetzt ist die Chance auf eine Verpflichtung endgültig vertan.

Tanguy Coulibaly wird nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Der Flügelflitzer spielte bis zum Sommer beim VfB Stuttgart, erhielt dann aber keinen Vertrag mehr bei den Schwaben. Die Verantwortlichen in Gelsenkirchen sollen schon länger an einer Verpflichtung von Coulibaly interessiert gewesen sein (wir berichteten). Jetzt ist klar: Daraus wird nichts. Der 22-Jährige hat einen neuen Verein gefunden.

+++FC Schalke 04: Schallende Ohrfeige von Geraerts – ist ER nun komplett außen vor?+++

FC Schalke 04: Ablöse war zunächst zu hoch

Wegen zu hoher Ablöseforderungen kam der Deal zwischen Schalke und Stuttgart nicht zustande. Da Coulibaly bis zuletzt allerdings vereinslos war, hätte sich die Chance auf einen ablösefreien Transfer ab diesem Sommer geboten. Es passierte jedoch nichts. Doch jetzt kam Bewegung in die Sache – allerdings ohne Schalker Beteiligung.

Ebenfalls interessant: FC Schalke 04: Dieser Anblick tut besonders weh – S04-Fans können es nicht fassen

Der französische Offensivmann schließt sich nämlich dem französischen Erstligisten HSC Montpellier an. Das teilte der Verein mit. Für Coulibaly ist es eine Rückkehr in die Heimat. Er spielte bereits in der Jugend von Paris Saint-Germain, wechselte dann nach Deutschland zu den Stuttgartern. Für den VfB war Coulibaly insgesamt 74 Mal im Einsatz. Dabei gelangen ihm sechs Treffer und drei Vorlagen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Jetzt will er sein Können also in seiner Heimat erneut unter Beweis stellen. „Ich weiß, dass er ein Qualitätsspieler ist, mit großem Potenzial“, wird Klub-Präsident Laurent Nicollin in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Ich hoffe, dass er bald sein Niveau wiedererlangen kann und dann alles für uns geben wird.“ Schalker Fans werden in der nächsten Zeit also ganz genau nach Frankreich schauen…