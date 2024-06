FC Schalke 04: Mega-Coup für S04! Doch ein Detail lässt alle Fans zusammenzucken

Die Erwartungen an Ben Manga waren groß – und Ben Manga liefert. Mit seinem neuesten Transfer versetzte der Kaderplaner des FC Schalke 04 die Fans in helle Aufregung. Für ein stattliches Sümmchen schnappt sich S04 den französisch-malischen Angreifer Moussa Sylla (hier alle Infos zum Deal).

Eine Welle der Begeisterung schwappte daraufhin durch die königsblaue Netzgemeinde. Sylla soll die Lücke schließen, die die Abgänge von Simon Terodde und Keke Topp hinterlassen haben. Bei einem Vertrags-Detail zucken die Anhänger des FC Schalke 04 aber gleich wieder zusammen.

FC Schalke 04: Mega-Vertrag für Sylla

Dem Vernehmen nach zahlen die Knappen für Sylla zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro – was ihn automatisch zum Königstransfer des So4 macht. Zudem statteten Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots den Angreifer mit einem XL-Vertrag aus. Sylla unterschreibt für gleich vier Jahre bis 2028.

Was im ersten Moment zunächst nach Planungssicherheit aussieht und endlich den Glauben stärkt, dass es nicht mehr jedes Jahr einen neuen Umbruch gibt, hat allerdings auch seine Tücken – und das aus mehreren Gründen.

Neuer Star muss zünden

In Sachen Sylla steckt der FC Schalke 04 in einem Dilemma. Denn: Ein 2-Millionen-Transfer dürfte auch in der Gehaltsliste der Knappen ziemlich weit oben stehen. Entwickelt er sich zum Torjäger, der Schalke im Idealfall wieder in die Bundesliga schießt, ist das kein Problem.

Zündet er aber nicht – und das kam bei Königstransfers der Königsblauen in der Vergangenheit viel zu oft vor – steht Schalke vor einem Problem. Dann müsste man ihn im schlimmsten Fall aufgrund des anzunehmenden hohen Gehalts wieder loswerden, um die Vereinskasse bei ausbleibendem Erfolg nicht zu stark zu strapazieren.

In der Vergangenheit kam es durchaus vor, dass die Verantwortlichen Spieler trotz gültigem Vertrags ablösefrei ziehen ließen oder diesen auflösten, um die entsprechenden Profis von der Gehaltsliste zu kommen.

FC Schalke 04: Große Hoffnungen

Die Hoffnungen jedenfalls sind groß, dass Sylla einschlägt. Er kommt mit der Empfehlung von 15 Saisontoren für Pau FC nach Gelsenkirchen. Sollte er auch in Deutschland so oft treffen, wäre das für S04 bereits ein Gewinn.