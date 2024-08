FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – DAS sind sie einfach nicht mehr gewohnt

Gewünscht hätten sich die Fans einen solchen Auftakt, geglaubt haben daran aber wohl die Wenigsten. Der FC Schalke 04 hat am 1. Spieltag in der 2. Bundesliga einen starken 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig gefeiert.

Einen solchen Erfolg haben die Fans des FC Schalke 04 schon lange nicht mehr gesehen – und auch der Auftritt eines Neuzugangs machte Dinge, die man in der Veltins-Arena schon lange nicht mehr gesehen haben.

FC Schalke 04: Sylla feiert Mega-Debüt

Fünf Tore in einem Heimspiel erzielte der FC Schalke 04 zuletzt 2023 gegen Hertha BSC. Als Tormaschine war S04 in der jüngeren Vergangenheit nicht bekannt – und auch die Testspiele deuteten nicht gerade daraufhin, dass Königsblau ein offensives Feuerwerk abliefern würde.

Der bereits aussortierte Tobias Mohr eröffnete den Torreigen, dann feierte Neuzugang Moussa Sylla seine Torpremiere. In Hälfte zwei legten dann Kenan Karaman (2 Tore) und erneut Sylla nach. Sylla ist damit erst der dritte Neuzugang, der bei seinem Debüt einen Doppelpack erzielt. Damit war der Auftaktsieg perfekt.

Erster Sieg am 1. Spieltag seit 2017

Für den FC Schalke 04 ist es tatsächlich seit 2017 der erste Sieg am 1. Spieltag. Damals gewann Schalke 2:0 zu Hause gegen RB Leipzig und wurde am Ende Zweiter in der Bundesliga. Sieben Jahre später dürfen die Fans nun endlich wieder am 1. Spieltag jubeln.

Und noch eine Besonderheit gab’s: Justin Heekeren bereitete das Tor von Tobias Mohr vor. Seit der Saison 2006/2007 hat kein Schalke-Keeper mehr ein Tor vorbereitet. Für den FC Schalke 04 war es aus vielerlei Hinsicht ein Auftakt nach Maß.

Die Fans sind nach dem 1. Spieltag natürlich völlig aus dem Häuschen: „Was ein GEiles Spiel. Was ein Start in die Saison. So kann es weitergehen, immer von Spiel zu Spiel schauen“, schreibt beispielsweise ein Fan bei „X“.