FC Schalke 04: Sylla begeistert S04-Fans – doch Geraerts ist in großer Sorge

Moussa Sylla ist in diesem Sommer zumindest auf dem Papier der Königstransfer des FC Schalke 04. Bis zu zwei Millionen Euro gaben die neuen S04-Bosse Wilmots und Manga für den Stürmer aus.

Und die scheinen sich schon jetzt bezahlt zu machen – denn Sylla trifft in seinen ersten Spielen für den FC Schalke 04 wie am Fließband. Ganze sechs Treffer in drei Testspielen hat er schon auf dem Konto. Deswegen ist Trainer Karel Geraerts schon jetzt in Sorge!

FC Schalke 04: Geraerts befürchtet zeitnahen Sylla-Abgang

Angesprochen auf die Leistungen Syllas sagte der Belgier im Schalker Trainingslager in Mittersill: „Sylla bringt sein Spiel in die Mannschaft. Er ist sehr ruhig am Ball und spielt clever. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, so Geraerts. Wenn der 24-Jährige seine Torquote so fortführen werde, „dann ist er in sechs Monaten schon wieder weg“, sagte der Coach mit einem Augenzwinkern.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geraerts lässt aufhorchen – steht die neue Nummer eins fest?

Ganz ernst gemeint ist diese Aussage natürlich nicht. Schließlich hat der Stürmer gerade einmal vor wenigen Wochen einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben. Berichte über eine etwaige Ausstiegsklausel gibt es nicht. Alle Fans des Revierklubs werden sich also noch eine Weile über Tore des frisch gebackenen Nationalspielers Malis erfreuen dürfen.

Gute Harmonie mit Karaman

Ebenfalls auffällig: Mit Schalkes neuem Kapitän Kenan Karaman hat Sylla schon jetzt eine gute Bindung aufgebaut. Als Doppelspitze könnten die beiden in Zukunft für S04 auf Torejagd gehen. Das hat zumindest schon im ersten richtigen Härtetest gegen den dänischen Meister aus Midtjylland gut geklappt. Bei der 2:4-Niederlage war Sylla an beiden Toren direkt beteiligt.

Wichtig wird es jedoch erst am 3. August. Dann trifft die Mannschaft von Karel Geraerts am ersten Spieltag der neuen Saison auf Eintracht Braunschweig. Erwischen die Schalker dort einen guten Saisonstart, könnte die Euphorie im Verein riesengroß sein – auch wegen Moussa Sylla.