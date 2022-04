FC Schalke 04: Böse Erinnerungen kommen hoch! Ex-Star erlebt Horror-Jahr nochmal

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Fast genau ein Jahr ist es, dass der FC Schalke 04 nach einer 0:1-Pleite in Bielefeld abstieg. In der Nacht kam es zu wilden Jagdszenen, Anhänger gingen auf Spieler los.

Mitten drin beim FC Schalke 04 war damals Suat Serdar. Jetzt muss der Ex-Star die nächste Konfrontation mit den Fans erleben.

FC Schalke 04: Nächstes Horror-Jahr für Suat Serdar

Sang- und klanglos stieg der FC Schalke 04 2021 in die 2. Bundesliga ab – daran konnte auch Suat Serdar nichts ändern. Als der Abstieg am 20. April nach der Niederlage gegen Arminia Bielefeld feststand, eskalierte die Situation auf Schalke.

In der Nacht empfing eine Fan-Gruppe die Spieler am Stadion, stellte das Team zur Rede und suchte die direkte Konfrontation. Im Anschluss kam es zu Jagdszenen, von denen auch Suat Serdar betroffen gewesen sein. Der Ex-S04-Star sei laut Medienberichten sogar bis nach Hause verfolgt worden.

Mit seinem Wechsel zu Hertha BSC sollte dieses Horror-Jahr eigentlich vergessen gemacht werden, doch nur ein Jahr später findet er sich in einer ähnlichen Situation wieder. Statt um die internationalen Plätze kämpft die Millionen-Truppe von Hertha BSC gegen den Abstieg.

FC Schalke 04: Ex-Star Serdar durchlebt nächstes Horror-Jahr. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Den Gipfel der schwachen Saison erlebte Hertha BSC an diesem Samstag. Im Derby gegen Union Berlin war die Hertha völlig chancenlos.

-------------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

-------------------------------------------------

FC Schalke 04: Bei Ex-Star Serdar werden böse Erinnerungen wach

Im Anschluss kam es dann zu Szenen, die bei Suat Serdar böse Erinnerungen hervorrufen dürften. Noch im Stadion kam es zur Konfrontation mit einigen Hertha-Anhängern. Diese forderten die Spieler auf, ihre Trikots niederzulegen.

Hertha-Anhänger fordern Fans auf, ihre Trikots auszuziehen. Foto: IMAGO/camera4+

+++ FC Schalke 04: Großes Umbauprojekt geplant! Diesen Teil der Arena wirst du nicht mehr wiedererkennen +++

„Das macht mit einem was, auf jeden Fall nichts Positives“, erklärte Hertha-Boss Fredi Bobic am Sonntag im Doppelpass bei Sport1. Man kann nur spekulieren, was diese Szenen in Serdar ausgelöst haben könnten. (fs)