FC Schalke 04 verkündet Transfer-Deal – und plötzlich liegen die Fans IHM zu Füßen

Beim FC Schalke 04 hatten die Spatzen es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell. Suat Serdar wird den Verein verlassen – vorausgesetzt, er besteht den Medizincheck bei seinem neuen Verein.

Für den FC Schalke 04 springt eine ordentliche Ablöse heraus. Die Fans jubeln nach der Verkündung allerdings über eine ganz andere Personalie.

FC Schalke 04: Fans feiern Schröder für Serdar-Deal

Ganz offiziell ist es zwar noch nicht, doch wenn nichts mehr dazwischen kommt, spielt Serdar in der kommenden Saison bei Hertha BSC Berlin. Das teilten die Knappen am Freitag mit. Demnach habe man mit dem Hauptstadt-Klub Einigkeit über einen Wechsel erzielt.

Rouven Schröder krempelt Schalke um. Foto: imago images

Lediglich den obligatorischen Medizintest muss der Mittelfeldspieler noch bestehen, wenn er aus seinem Urlaub zurückgekehrt ist. Übereinstimmenden Medienberichten bekommt Schalke für den Transfer eine Sockelablöse von rund acht Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch zweistellig werden kann.

Eine Summe, die für die Königsblauen in der aktuellen Lage nicht zu verachten ist. Dementsprechend optimistisch sind die Fans des Vereins, dass es mit der Kaderplanung bis zum Saisonstart ordentlich voran geht.

------------------------

Weitere Nachrichten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04 verkündet Wechsel – für IHN ist Schluss

FC Schalke 04: Plötzlicher Doppel-Abgang bahnt sich an – Fans können es nicht verstehen

FC Schalke 04: Paukenschlag! Fans können es nicht glauben

-----------------------

Besonders der neue Sportdirektor Rouven Schröder wird von vielen Anhängern mit Lob überhäuft. Seit Anfang des Monats ist der 45-Jährige erst offiziell im Amt. In dieser kurzen Spanne hat er, für Schalke-Verhältnisse fast schon untypisch ohne große Nebengeräusche einige Deals abgewickelt.

Schalke 04: Zweitliga-Kader nimmt Form an

Mit seiner ruhigen und besonnenen, aber auch rationalen Art hatte er einige Fans bereits bei seiner Vorstellung hinter sich bringen können. Der Serdar-Deal dürfte ihn vor der Mitgliederversammlung am Sonntag in ein noch besseres Licht rücken.

-----------------------

So feiern die Schalke-Fans Schröder im Netz:

„Bei all der Kritik und Skepsis, die ich vorher an Schröder geäußert habe – 8-10. Mio für Serdar ist ein bockstarker Deal.“

„Damit hat Rouven Schröder schon mal geliefert. Wird in der weiteren Phase helfen.“

„Guter Deal den Schröder da gemacht hat. Hoffe die anderen Spieler verkauft er ähnlich erfolgreich.“

„Irgendwie tut der Wechsel schon etwas weh, wenn man ehrlich ist, aber 8-10 Millionen ist ein gutes Ding von Schröder.“

„Gute Arbeit von Schröder!“

„Schröder ist original 11 Tage im Amt und es passiert extrem viel. I like“

-----------------------

Auch für seine weitere Arbeit hat sich Schröder mit dem Verkauf viel Luft verschafft. Schalke 04 dürften nun genug Mittel für weitere Transfers zur Verfügung stehen. Bisher hat S04 sechs Neuzugänge verkündet.

FC Schalke 04: Mitgliederversammlung am Sonntag

Am Sonntag steht auf Schalke die große Mitgliederversammlung an. Nach dem Abstieg in die 2. Liga könnte es auf dem digitalen Meeting ganz schön heiß zur Sache gehen. Wir berichten am Sonntag ab 9 Uhr live von der Schalke-MV.