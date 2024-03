FC Schalke 04 – St. Pauli: S04 im siebten Himmel – SIE verzaubern die Königsblauen

Was war da denn bitte los? Die Veltins Arena verwandelt sich in ein Tollhaus. Nach einer blamablen Niederlage in Magdeburg haut der FC Schalke 04 den Tabellenführer St. Pauli vor heimischen Publikum mit 3:1 weg. Einmal mehr dreht sich die Stimmung in Gelsenkirchen schlagartig.

Daran beteiligt waren vor allem zwei junge Spieler, die den alten Hasen bei FC Schalke 04 – St. Pauli (hier mehr zum Spiel lesen) mal zeigten, wie man vorangeht. Yusuf Kabadayi und Brandon Soppy verzückten die Knappen – und dürften einige Pluspunkte gesammelt haben.

FC Schalke 04 – St. Pauli: Kabadayi sichert Sieg

Als er gut zehn Minuten vor dem Ende der Begegnung ausgewechselt wurde, verneigte sich Kabadayi vor der Nordkurve. Vor der lautstarken Fanszene zog er symbolisch seinen Hut – und wurde mit donnerndem Applaus verabschiedet.

Kein Wunder, hatte die Leihgabe des FC Bayern München doch mit einem Doppelpack den Weg zum Sieg bereitet. Im ersten Durchgang stocherte er eine Ouwejan-Flanke über die Linie. In der zweiten Hälfte versenkte er dann eine Ping-Pong-Aktion im Netz. Der Matchwinner bei FC Schalke 04 – St. Pauli stand damit fest.

Auch ER überzeugt

Aber nicht nur Kabadayi holte sich an diesem Abend Sonderapplaus. Auch ein weiterer Akteur spielte sich in die Herzen der Fans. Die Rede ist von Neuzugang Brandon Soppy – um den es seit seiner Leihe immer wieder Wirbel gegeben hatte.

Erstmals durfte er gegen die Hamburger von Beginn an ran und überzeugte auf der rechten Abwehrseite. Dort hatten bisher meist Cedric Brunner und Henning Matriciani den Fans Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Doch Soppy rannte und ackerte, warf sich in jeden Zweikampf und konnte hier und da auch noch mit feiner Technik überzeugen.

FC Schalke 04 – St. Pauli: Fans begeistert

Kein Wunder, dass sich auch bei ihm die Kommentare der Fans überschlugen. „Haben wir ne Kaufoption für Soppy?“, fragte ein Anhänger auf „X“ gleich nach der Auswechslung des Verteidigers.

„Ganz starker Auftritt von Soppy“, befand auch ein anderer und ein Dritter meinte: „Das Warten hat sich gelohnt.“ Und auch mit Blick auf die kommenden Wochen frohlockten die Fans nach FC Schalke 04 – St. Pauli: „Mit der heutigen Leistung kann der uns noch richtig Freude bereiten.“