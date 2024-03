FC Schalke 04 – St. Pauli: Radikaler Einschnitt bahnt sich an – Kader-Beben bei Königsblau?

Es wird eine wegweisende Partie am Freitagabend (1. März). Der FC Schalke 04 trifft auf St. Pauli. Gegen den Tabellenführer rechnet den Knappen niemanden eine ernsthafte Chance zu. Dennoch hat die Mannschaft von Karel Geraerts einiges zu verlieren – und zwar den Rückhalt der Fans.

Ganz genau werden Nordkurve und Co. darauf achten, wie der FC Schalke 04 gegen St. Pauli auftritt. Einen weiteren blutleeren Auftritt wie in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg wird man nicht akzeptieren. Auch aus diesem Grund greift Karel Geraerts nun offenbar knallhart durch.

FC Schalke 04 – St. Pauli: Knallharte Umstellung droht

Mit 0:3 lag Schalke in Magdeburg zum Pausenpfiff schon zurück. Da reagierte Geraerts knallhart und wechselte gleich vier Profis aus (hier mehr dazu lesen). Davon betroffen war auch Timo Baumgartl, der nach seinem Interview-Eklat nach dem Hinspiel gegen die Kiezkicker ohnehin einen schwierigen Stand hat.

Für ihn könnte es jetzt richtig dicke kommen. Wie „WAZ“ und „Sky“ schon am Freitagmittag berichten, soll der Innenverteidiger gar nicht zum Kader gehören! Geraerts greift von FC Schalke 04 – St. Pauli offenbar erneut knallhart durch.

Baumgartl sendet Nachricht

Nicht die einzige Strafe, die der Cheftrainer verteilen soll. Auch Marcin Kaminski soll wohl nicht zur Startaufstellung gehören. Stattdessen könnte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg eine Position nach hinten rücken.

Offiziell ist die Kader-Entscheidung zwar noch nicht, doch Baumgartl postete am Spieltag bereits ein Video von einem persönlichen Workout. Zu diesem Zeitpunkt weilt die Mannschaft eigentlich schon im Teamhotel. Ob es sich dabei um eine „Live-Aufnahme“ oder ein altes Video handelt, lässt sich nicht sagen.

FC Schalke 04 – St. Pauli: Team auf dem Prüfstand

Letztlich ist es aber auch egal, wer in der Startelf steht – die Mannschaft steht auf dem Prüfstand, unabhängig vom Personal. Die Fans wollen ein Team sehen, dass sich zerreißt. Nur so kann in den kommenden Wochen der Abstieg verhindert werden. Aktuell haben die Knappen vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.