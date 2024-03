FC Schalke 04 – FC St. Pauli: Mitten in der Krise – dieser Anblick lässt die S04-Fans plötzlich wieder lächeln

Düstere Zeiten in Gelsenkirchen. Vor FC Schalke 04 – FC St. Pauli steckt Königsblau tief in der Krise. Die Fans plagen Existenzängste um ihren Klub. Und nichts, wirklich nichts gibt derzeit Hoffnung auf Besserung.

Doch mitten in diesem tiefen Tal sieht man in der Arena nun doch den ein oder anderen Lächler. Der Blick auf den Videowürfel bei FC Schalke 04 – FC St. Pauli weckt Erinnerungen an einen der magischsten Momente der jüngeren Vergangenheit. Und der erinnert: Wer nie aufgibt, wird am Ende vielleicht doch noch belohnt.

FC Schalke 04 – FC St. Pauli: Erinnerung an magischen Tag

Wenn Schalke den Kiezklub am Freitagabend in der Arena empfängt, sind die Gäste der haushohe Favorit. Genauso war die Lage auch in der Halbzeitpause des letzten Duells der beiden Traditionsklubs. Was dann passierte, lässt alle S04-Fans bis heute schwärmen.

Nach dem Albtraum-Abstieg war Schalke am 7. Mai 2022 kurz vor dem nicht mehr für möglich gehaltenen Aufstieg. Doch St. Pauli erwischte die Knappen eiskalt. Die vibrierende Arena hatte sich schon auf eine Mega-Party eingestellt, als die Hamburger mit zwei frühen Toren für lähmendes Entsetzen sorgte. 0:2 zur Pause – wird die Bundesliga-Rückkehr doch noch verspielt?

Schalke konnte das letzte Heimspiel gegen St. Pauli noch drehen.

Gegen St. Pauli bebte die Schalke-Arena

Was folgte, ist Schalker Vereinsgeschichte. Der S04 kämpfte sich mit aller Macht zurück, ein Traumtor von Rodrigo Zalazar zum 3:2 brachte Kurve, Stadion und die ganze Stadt zum Beben. Sieg. Aufstieg. Der Rasen geflutet, das Tornetz zerschnitten – die lange Partynacht wird kein Königsblauer je vergessen.

Heute ist S04 zurück in der 2. Liga. Schlimmer noch. Der Absturz in Liga 3 droht. Doch wenn die Fans bei FC Schalke 04 – FC St. Pauli auf den Videowürfe schauen, wird ihnen doch wieder kurz warm ums Herz. Diese Paarung zu sehen, die beiden Klubwappen, weckt die Erinnerungen an magische Zeiten. Auch die zweite Liga kann für Ekstase sorgen. Und niemals aufgeben kann belohnt werden.