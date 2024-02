Schalke – St. Pauli: Es droht Chaos! S04 greift zu drastischen Mitteln

Über 62.000 Zuschauer wollen zu Schalke – St. Pauli (1. März, 18.30 Uhr): Doch es fahren keine Busse und Bahnen! Der Grund: Verdi streikt mal wieder. Dazu gehört auch die Bogestra, die in Gelsenkirchen den Nahverkehr betreibt. Fans müssen also anderweitig versuchen, in die Veltins-Arena zu kommen.

Dass für das Spiel Schalke – St. Pauli Chaos vorprogrammiert ist, dürfte klar sein. Die Straßen werden definitiv voller als üblich. Um wenigstens ein wenig für Ruhe sorgen zu können, hat S04 jetzt zu drastischen Mitteln gegriffen.

Schalke – St. Pauli: Es droht Chaos!

Großalarm in Gelsenkirchen! Da die Busse und Bahnen der Bogestra und andere Nahverkehrsbetriebe in den umliegenden Städten am Spieltag der Partie Schalke – FC St. Pauli stillstehen, gibt es viel Aufregung. Sogar über eine Spielverlegung wurde spekuliert (hier mehr dazu).

Auch interessant: FC Schalke 04 lässt Fans im Regen stehen – prompt folgt die Entschuldigung

Nun hat sich der S04 an die Fans gewendet und dazu auch auf einige drastische Mittel zugegriffen, damit es am Freitag nicht so chaotisch wird. Dabei bittet der Verein seine Anhänger und die anreisenden Gästefans, den Anweisungen des Ordnungsdienstes und den Empfehlungen der Sicherheitsbehörden zu folgen.

Der Eingang Nord wird bereits um 15.30 Uhr geöffnet und kann von allen Fans des S04 genutzt werden, um Frühanreisenden Zugang zur Veltins-Arena zu ermöglichen. Die weiteren Eingänge für Heim-Fans öffnen regulär zwei Stunden vor Anpfiff um 16.30 Uhr. Der Einlass für die Hospitality-Bereiche startet um 16 Uhr.

Da viele Fans vermutlich mit dem Auto anreisen werden, wird es zu einem signifikant erhöhten Verkehrsaufkommen rund um die Veltins-Arena kommen. Der FC Schalke 04 bittet seine Fans hierbei um Geduld und darum, mögliche Verzögerungen im Verkehrsfluss einzuplanen. Des Weiteren wird eine frühzeitige Anreise zum Stadion empfohlen. Um die Lage auf den Straßen und auch die Parkplatzsituation vor Ort zu entzerren, empfiehlt der S04 außerdem, Fahrgemeinschaften zu bilden, wobei die Kapazität der Autos idealerweise vollständig ausgeschöpft wird. „Jedes Auto weniger hilft!“, so der Klub.

S04 greift zu drastischen Mitteln

Wer für die Partie des FC Schalke gegen St. Pauli mit anderen Fans fahren möchte, kann dafür die S04-Mitfahrbörse nutzen. Anhänger, die freie Plätze in ihren Fahrzeugen haben, können den Zeitpunkt, ihre Reiseroute und alle verfügbaren Sitzplätze in der App angeben, um selbst Fahrten anzubieten. Auch Fanbusse haben die Möglichkeit, freie Sitzplätze zur Verfügung zu stellen.

Mehr Autos bedeutet auch, dass wahrscheinlich alle Parkplätze besetzt sein werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Parkplatz-Kapazitäten im unmittelbaren Umfeld der Arena nicht ausreichen werden. Daher wird die Emil-Zimmermann-Allee zwischen der Cranger Straße und der Adenauerallee von der Stadt Gelsenkirchen zum Parken freigegeben. In den kommenden Tagen werden der Verein, die Stadt und die Sicherheitsbehörden weitere Parkflächen freigeben, die dann kommuniziert werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Eine andere Alternative gibt es von der Zoom-Erlebniswelt. Dort wird der Revierklub vom Parkplatz P3 in der Grimbergstraße einen Shuttle-Service mit Bussen anbieten. Der Service wird ab 15 Uhr und bis zum Anpfiff zur Willy-Brandt-Allee/ Ecke Adenauerallee durchgeführt. Bis 22.15 Uhr findet von dort aus auch nach dem Spiel die Rückfahrt zum Parkplatz der Zoom-Erlebniswelt statt.

Mehr Fahrrad-Plätze

Für die Zuschauer, die mit dem Fahrrad anreisen, stellt der FC Schalke zusätzlich noch auf der Rasenfläche vor Eingang West 1 kurzfristig 1.000 zusätzliche Fahrradständer bereit. Die dort abgestellten Fahrräder werden am Spieltag vom Personal des Ordnungsdienstes bewacht.