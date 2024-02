FC Schalke 04 lässt Fans im Regen stehen – prompt folgt die Entschuldigung

Woche für Woche liefern die Spieler des FC Schalke 04 katastrophale Leistungen in der 2. Bundesliga ab und stecken dementsprechend auch im Abstiegskampf. Woche für Woche sind allerdings sowohl bei den Heim- als auch Auswärtsspielen etliche Fans dabei und unterstützen die Mannschaft.

Aber nicht nur bei den Partien sind etliche Anhänger dabei. Auch zum Training des FC Schalke 04 kommen die Fans in Scharen. Da ist es ihnen auch egal, ob es regnet oder schneit. Doch am Montag (26. Februar) waren viele von ihnen extrem wütend – und das nicht wegen der Leistung am Wochenende in Magdeburg (0:3). Die Mannschaft hat sie nämlich zwei Stunden lang warten lassen.

FC Schalke 04: Mannschaft lässt Fans im Regen stehen

Behandelt man so seine Fans, die an jedem Spieltag die Arena voll machen und Auswärtsspiele zu Heimspielen machen? Nach der miserablen 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg stand am Montag wieder das Training in Gelsenkirchen an. Die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts bereitet sich in dieser Woche auf das Spiel am Freitag (1. März, 18.30 Uhr) gegen Tabellenführer FC St. Pauli vor.

Wieder einmal waren viele Fans auf dem Vereinsgelände der Königsblauen, um ihre Mannschaft trainieren zu sehen. Das öffentliche Training war um 14.30 Uhr angesetzt. Allerdings war kein Spieler oder jemand aus dem Trainerteam zu sehen. Die ersten wütenden Fans verließen nach der langen Wartezeit den Platz.

Erst gegen 16.20 Uhr waren dann die Spieler da und das Training begann. Von den zuvor 100 angereisten Fans waren die meisten schon wieder nach Hause gegangen. Für die gebliebenen Anhänger gab es von der Mannschaft direkt Autogramme als Entschuldigung.

S04 entschuldigt sich bei Fans

Wenig später meldete sich auch der Klub auf X (ehemals Twitter) zu Wort. „Glück auf liebe Schalker, auf diesem Weg möchten wir noch einmal für die Wartezeit beim heutigen S04-Training um Entschuldigung bitten! Das morgige Training um 10.30 Uhr wird nun auch für alle Fans zugänglich sein“, schreibt der FC Schalke 04.

Ein eigentlich gut gemeinter Beitrag des Vereins. Doch die Fans waren trotzdem weiterhin wütend. „Lassen die Leute im Regen stehen und dann kommt so eine peinliche Entschuldigung“, „Hunderte Fans warten im Regen auf euch und dann kommt so eine Entschuldigung?“ und „Wie toll es gewesen wäre, wenn ihr die Fans informiert hättet. Das wäre anständig gewesen“, heißt es in den Kommentaren.

Für Wiedergutmachung kann S04 am Freitag dann gegen St. Pauli sorgen. Doch so wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, wäre selbst ein Unentschieden schon fast wie ein Wunder.