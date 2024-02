Schalke – St. Pauli: Spielverlegung? Gerücht sorgt bei Fans für Aufregung

Mehr als 60.000 Fans reisen bei den Heimspielen des FC Schalke 04 in die Veltins-Arena. Viele fahren dabei mit dem Auto, einige nutzen den ÖPNV. Doch gegen den FC St. Pauli müssen viele Zuschauer auf Alternativen zurückgreifen. Denn am Freitag (1. März) wird gestreikt.

Vor der Partie sorgte sogar ein Gerücht für Aufregung. So soll wohl über eine Spielverlegung der Begegnung Schalke – St. Pauli spekuliert worden sein. Eine Entscheidung soll wohl auch gefallen sein.

Schalke – St. Pauli: Spielverlegung?

Nach den Lokführern und vielen anderen Berufsgruppen streiken in Deutschland wieder die Angestellten in der Gewerkschaft Verdi. Dazu zählen auch die Mitarbeiter im ÖPNV. In Gelsenkirchen ist das die Bogestra, die den Nahverkehr betreibt. Viele Schalke-Fans fahren an den Spieltagen mit den Bussen und Bahnen zur Veltins-Arena. Gegen den FC St. Pauli wird das nicht möglich sein.

Der Traditionsverein, die Stadt Gelsenkirchen und die Polizei erklärten, dass sie nach Wegen suchen werden, um die Situation möglichst zu entschärfen. Laut der „WAZ“ soll dabei sogar eine Spielverlegung im Raum gestanden haben. Diese Anfrage wurde an die Deutsche Fußballliga (DFL) geschickt.

Allerdings wird das Spiel wie gewohnt stattfinden. Eine Verlegung ist wohl nicht möglich – auch aufgrund der TV-Verträge. In den sozialen Netzwerken sorgte schon ein Gerücht über eine mögliche Verlegung für viel Aufregung.

Mega-Chaos droht

Das Spiel Schalke – St. Pauli wird also wie gewohnt stattfinden. Von den über 60.000 Fans werden viele mit dem Auto anreisen, weshalb es auf den Straßen in und um Gelsenkirchen voller wird als gewohnt. Was die Verkehrssituation außerdem zusätzlich schwierig macht, ist die Sperrung der A42.

Während viele S04-Fans wohl keine Probleme mit der Anreise haben werden, wird es für die Gästefans etwas problematisch. Hier wird den Ultras der Kiezkicker laut der „WAZ“ eine Transportmöglichkeit geschaffen. Sie sollen mit Bussen eines Unternehmens zum Stadion und zurückgebracht werden.

Eine Möglichkeit, mit dem Taxi anzureisen, gibt es von der Schalker Kult-Kneipe „Mythos Görsmeier“ mit einem Taxi-Unternehmen: Ein Unternehmen stellt extra fünf Taxis, die vom Taxi-Stand am Hauptbahnhof zur Kneipe pendeln. Und von dort kann es später weiter zur Veltins-Arena gehen. Der Appell: „Bitte versucht Euch zusammenzuschließen, dass immer vier Personen in ein Taxi passen.“ Mehr Infos dazu gibt es hier.