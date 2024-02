Gelsenkirchen: ÖPNV-Streik bei Schalke – Pauli – ist DAS jetzt die Rettung für Fans?

Die Anreise zum Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli stellt Fußball-Fans am Freitag (1. März) vor eine große Herausforderung. Denn unter anderem für diesen Tag hat Verdi die nächsten ÖPNV-Streiks in NRW angekündigt (mehr dazu hier >>>). Auch die Busse und Bahnen der Bogestra stehen an diesem Tag still.

Wer die sieben Kilometer zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Veltins-Arena sonst mit der Straßenbahn-Linie 302 oder einem der zahlreichen Sonderzüge bewältigt, muss sich etwas einfallen lassen. Wer kann, wird auf Auto oder Fahrrad umsteigen. Doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten.

Gelsenkirchen: Verkehrs-Chaos bei Schalke-Spiel?

Freitagabend, Flutlicht und zuletzt zwei Heim-Siege in Folge. Vor dem Duell gegen den Tabellenführer aus Hamburg könnte die Vorfreude bei den Schalker Fans eigentlich groß sein. Wären da nicht die latente Abstiegsgefahr und der blamable Auftritt beim letzten Auftritt in Magdeburg (0:3). Und jetzt drückt auch noch das drohende Anreise-Chaos vor dem Pauli-Duell auf die Stimmung.

Der ein oder andere Schalke-Fan aus der näheren Umgebung wird womöglich wegen des ÖPNV-Streiks am Freitag mit dem Fahrrad anreisen. Wer von weiter weg kommt, bildet vermutlich Fahrgemeinschaften und steigt mit großer Sicherheit ins Auto. Es dürfte also noch voller auf den Straßen rund um die Veltins-Arena werden als gewöhnlich. Fans, die mit dem Zug am Gelsenkirchener Hauptbahnhof landen, stehen vor dem Spiel dann vor der Frage: Gewaltmarsch, Leih-Scooter oder doch ein Taxi?

Taxi-Unternehmen mit Sonder-Angebot

Letzteres kommt für Sparfüchse unter den Fans eher nicht in Frage. Doch die Schalker Kult-Kneipe „Mythos Görsmeier“ hat jetzt gemeinsam mit einem Taxi-Unternehmen einen unschlagbaren Deal ausgehandelt: für fünf Euro pro Person geht es mit einem Taxi vom ZOB am Gelsenkirchener Bahnhof zur Kneipe. Und von dort für weitere fünf Euro pro Nase zur Veltins-Arena. Der Appell: „Bitte versucht Euch zusammenzuschließen, dass immer 4 Personen in ein Taxi passen.“

Für diese Fahrten steht nach Angaben der Kult-Kneipe am Freitag ab 14 Uhr fünf Taxen an der Bushaltestelle des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes bereit. Ab 16.30 Uhr gehen die Fahrten dann weiter Richtung Arena (bis zu Gelsenwasser).

Nach dem Spiel können Fans sich dann vom selben Punkt wieder für fünf Euro zum Mythos Görsmeier bringen lassen. Eine tolle Initiative der Kult-Kneipe. Stellt sich nur die Frage, wie viele der Tausenden Fans davon am Ende profitieren können.