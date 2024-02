FC Schalke 04: „Wie in der Kreisliga“ – S04-Stars geigen sich die Meinung

„Ich hoffe, es knallt die Woche ordentlich.“ Mit diesen Worten hatte Paul Seguin nach der desaströsen Pleite in Magdeburg alle Alarmglocken schrillen lassen. Er ließ durchblicken: Beim FC Schalke 04 wird nicht klar genug kommuniziert – sich nicht die Meinung gegeigt.

Der Wunsch nach „mehr Reibung“ wurde Seguin schnell erfüllt. Am Dienstag (27. Februar) gab es beim FC Schalke 04 eine XXL-Aussprache. Und die lief anders, als von Trainer und Sportdirektor geplant. Beide wurden von der Mannschaft hinausgebeten, berichtet die „WAZ“. Nach alter Schule gab es dann Klartext nur unter Spielern.

FC Schalke 04: Aussprache wie in der Kreisliga

Die brenzlige Situation ist durch das Debakel in Magdeburg (0:3) dramatisch geworden. Es brauchte klare Worte – deshalb luden Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots vor der ersten Einheit der Woche zu einer großen Aussprache.

Simon Terodde verriet anschließend der „WAZ“, was hinter verschlossenen Türen passiert war. „Jeder hat gesehen, was in den letzten Wochen passiert ist“, sagte er und erklärte, dass eine umfassende Aussprache deshalb für die Mannschaft sehr wichtig war. Doch die lief anders als geplant. Eine halbe Stunde wollten Geraerts und Wilmots mit dem Team sprechen. Nach den 30 Minuten aber baten die Spieler Trainer und Sportdirektor, den Raum zu verlassen. Sie sahen die dringende Notwendigkeit, ohne sportliche Führung untereinander Klartext zu reden.

„Wie in der Kreisliga“, so Terodde, sei das gelaufen. Und das im positivsten Sinne. „Man setzt sich zusammen, jeder sagt mal was.“ Das produktive Meinung-Geigen dauerte so lange, dass sogar das anschließende Training umgestellt werden musste.

Ob das geholfen hat? Einem reinigenden Gewitter wird oft eine heilende Wirkung nachgesagt. Beim FC Schalke 04 aber türmen sich die Baustellen – von der Vereinsspitze bis tief in die Mannschaft. Obendrein stehen nun Hammer-Wochen an. Erst geht es gegen Spitzenreiter FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr), dann gegen spielstarke Paderborner (9. März) und schließlich auswärts zu Mitabsteiger Hertha BSC (17. März).

