Schalke 04 blutleer? Seguin-Worte nach Debakel lassen tief blicken – „Hoffe, es knallt“

Schalke 04 reitet sich einmal mehr noch tiefer in die Krise. Auf einem glanzlosen, aber erfolgreichen Spiel gegen Wiesbaden (1:0) folgte am Samstagabend in Magdeburg (0:3) der nächste peinliche Auftritt. Vor allem in Halbzeit eins präsentierte sich die Mannschaft desaströs – von Zweitliga-Niveau war Königsblau in den ersten 45 Minuten weit entfernt.

Dementsprechend aufgeladen war die Stimmung nach der Partie. Paul Seguin war sichtlich anzumerken, was er von der derzeitigen Situation bei Schalke 04 hält. Die Stimmung zwischen Fans und Mannschaft ist längst gekippt – doch auch innerhalb der Mannschaft scheint von Teamgeist, Zusammenhalt und Überzeugung jede Spur zu fehlen.

Schalke 04: „Habe die Schnauze voll“

Mit einem Sieg in Magdeburg hätte man einen riesigen Schritt raus aus dem Tabellenkeller machen können. Doch stattdessen ging Königsblau einmal mehr mutlos, lustlos und völlig desolat in das so wichtige Spiel. Königsblau wurde für das peinliche Auftreten schon früh bestraft – zur Halbzeit lag Schalke 0:3 zurück.

„Auf und ab, auf und ab, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Ich hab die schnauze echt voll. Das tut mir einfach nur leid, was wir für eine Scheiße da spielen, jede Woche. Mir fehlen einfach die Worte“, so der gebürtige Magdeburger gegenüber „Sky“.

++ Magdeburg – FC Schalke 04: Heftige Ausschreitungen vor Topspiel – hundert Hooligans gehen aufeinander los ++

„Es ist unsere Schuld, die Mannschaft, nicht irgendwer, nicht die Fehler irgendwo anders suchen. Wir, wir Spieler sind schuld, kein anderer. Wir Spieler müssen uns in die Pflicht nehmen, kein anderer. Selbst an die eigene Nase packen, jeder einzelne und nur so kommt man voran“, ergänzte er und zeigte, dass bei Königsblau innerhalb der Kabine einiges nicht stimmt. Der Mannschaft fehlt es nicht nur an Selbstbewusstsein und passender Form, sondern vor allem an Charakter und dem Willen – besonders bei Auswärtsspielen.

Katastrophale Auswärts-Statistik

In den Heimspielen schafft es das Team von Karel Geraerts oftmals noch, die nötige Energie auf den Platz zu bringen und so Punkte einzufahren. Auf fremdem Geläuf lässt S04 das konstant vermissen – Platz 15, 30 Gegentore, lediglich sechs Punkte aus 12 Spielen. Das sind die desaströsen Zahlen.

„Man muss halt einfach ehrlich sein, wir sind auswärts einfach schlecht. Zuhause kriegen wir die Energie hin, da sind wir da, aber auswärts kriegen wir es einfach nicht hin. Ich weiß nicht woran es liegt, wenn ich es wissen würde, dann würde ich es sagen. Wir nehmen uns immer viel vor und wir kriegen es einfach nicht hin“, so Seguin.

Weitere News:

Auf die Frage von Sky-Experte und Ex-Profi Thorsten Mattuschka, ob es der Mannschaft an Typen und Anführer fehlen würden, betonte Seguin: „Ich würde mir wünschen, dass es mehr Reibung gäbe. Man muss sich auch mal anschnauzen. Das gehört dazu. Ich nehme mich da nicht raus. Ich hoffe, es knallt die Woche ordentlich.“ Mit Blick auf die anstehende Zweitliga-Partie gegen Tabellenführer St. Pauli wird es das wohl auch müssen. Anderenfalls kann es am kommenden Freitag (1. März, 18.30 Uhr) richtig bitter werden.