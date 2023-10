FC Schalke 04 scheidet aus DFB-Pokal aus – ER hat trotzdem allen Grund zu jubeln

Über 120 Minuten kämpft der FC Schalke 04 bei St. Pauli verbissen und reist doch geschlagen nach Hause. Die 1:2-Niederlage in der 2. Runde des DFB-Pokals bedeutet erneut ein frühes Ausscheiden aus diesem Wettbewerb (hier mehr zur Pokal-Schlacht).

Ein kleiner Dämpfer nach der aufkommenden Euphorie rund um den Liga-Sieg des FC Schalke 04 gegen Hannover am Wochenende. Doch ein Profi der Knappen durfte sich über seinen Auftritt dennoch freuen. Er bekam auch von Fan-Seite viel Lob.

FC Schalke 04: Wiederauferstehung

Nach dem ersten Spieltag lag er am Boden, im Pokal ist er endgültig wieder aufgestanden: Ibrahima Cisse. Der Innenverteidiger hatte zum Saisonauftakt gegen den Hamburger SV ein schlimmes Spiel erlebt, mit Rot vom Platz geflogen und anschließend von Internet-Rambos rassistisch beleidigt worden (hier mehr Details erfahren).

Seitdem blieb er in Pflichtspielen ohne Einsatz für die Knappen. Das änderte sich am Dienstagabend, als Karel Geraerts den 22-Jährigen in die Dreierkette neben Marcin Kaminski und Derry-John Murkin beorderte. Eine Entscheidung, die sich auszahlte.

Cisse hält dicht

Denn Cisse brachte ein Element ins Spiel, welches dem FC Schalke 04 bisher fehlte: Geschwindigkeit in der Abwehrkette. Und auch im Spielaufbau versuchte er, sich ein ums andere Mal einzuschalten.

Seinen Auftritt honorierten auch die Fans mit viel Lob. „Cisse macht das wirklich ordentlich. Freut mich unfassbar für ihn“, hieß es in einem Kommentar auf „X“ beispielsweise. „Bisher wirklich stark, ich hoffe, dass Karel ihn auf Dauer hinbekommt“, meinte ein anderer.

FC Schalke 04: Wechsel verwundert

Eine deutliche Sprache sprach auch die Tatsache, dass sich anschließend viele darüber wunderten, dass Geraerts den Innenverteidiger nach einer guten Stunde auswechselte. Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch 1:1 gestanden. Einen Hinweis auf eine Verletzung hatte es auch nicht gegeben.

Am Ende verlor der FC Schalke 04 die Begegnung mit 1:2 in der Verlängerung. Dennoch dürfte Cisse enorm Eigenwerbung betrieben haben – und in Zukunft wieder öfter in der Startelf stehen.