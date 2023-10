St. Pauli – FC Schalke 04: S04 quält sich durch Verlängerung – Fans befürchten Schlimmes

Was für ein enger und intensiver Pokal-Fight! Über 120 Minuten quälen sich St. Pauli und der FC Schalke 04 durch die zweite Runde des DFB-Pokals. Mit dem besseren Ende für die Kiezkicker, die sich mit 2:1 durchsetzten.

Doch unabhängig vom Ergebnis bei St. Pauli – FC Schalke 04 bereitete ein Detail den S04-Fans Bauchschmerzen. Der konditionelle Zustand der Mannschaft machte sich einmal mehr negativ bemerkbar. Hat das Auswirkungen auf das nächste Spiel.

St. Pauli – FC Schalke 04: S04-Stars k.o.

Das Wort Intensität können die Fans der Knappen schon nicht mehr hören. Immer wenn es beim Pottklub nicht läuft, wird das auf das Fehlen eben jener zurückgeführt. Übersetzt bedeutet das, dass die Knappen unter Thomas Reis ein Defizit in Sachen Laufleistung und Fitness (hier mehr zu den Verletzungssorgen) hatten.

Ein Hebel, bei dem der neue Coach Karel Geraerts ansetzen wollte. Doch im Pokal offenbarte sich: Der Weg zu einer fitten Mannschaft ist noch weit. Nach einer ordentlichen und kämpferischen ersten Hälfte fiel der FC Schalke gegen St. Pauli anschließend deutlich ab.

Besonders auffällig war das, als in der 76. Minute Bryan Lasme und Tobias Mohr das Feld verließen. Beide waren komplett leergepumpt, die Anstrengung der Partie war ihnen ins Gesicht geschrieben.

St. Pauli – FC Schalke 04: Deutliche Probleme

Auch bei anderen Spielern der Knappen war der Verschleiß deutlich merkbar – während Pauli auch in der Verlängerung munter nach vorne spielte und so schließlich auch den Sieg erzwang. So musste auch Danny Latza angeschlagen vom Platz.

Mit Blick auf das anstehende Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag, 4. November) graut es einigen Anhängern der Schalker bereits. Wie sehr haben die 120 Minuten in Hamburg die Mannschaft geschwächt? Wie frisch präsentiert man sich gegen Nürnberg? Und wie lange dauert es, das Team wieder gänzlich fit zu bekommen?

„Wahnsinn, wie unfit die Truppe ist“

Und so häuften sich die Bedenken. „Hoffentlich bekommen wir gegen Nürnberg ’ne Mannschaft zusammen bei den ganzen Verletzungen. Wahnsinn, wie unfit die Truppe ist“, kommentierte ein Fan auf „X“. Oder auch: „Jungs wirken ziemlich platt. Ausdauer hat man im Sommer nicht trainiert.“

„Wir sind echt FC Glasknochen 04. Kein (enges) Spiel, in dem unsere Spieler nicht absolut auf dem Zahnfleisch gehen und mindestens 2 Leute verletzt runter müssen“, befand ein anderer. „Falls wir in Verlängerung kommen, werden das einige bei uns nicht überleben mit der Fitness“, meinte ein weiterer Fan schon während des Spiels.