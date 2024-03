FC Schalke 04 verkündet wichtige Nachricht für die Fans

Beim FC Schalke 04 war mal wieder einiges los. Andre Hechelmann musste seinen Platz als Technischer Direktor räumen. Für die Fans gibt es vor dem Spiel gegen den SC Paderborn aber ein weiteres heißes Thema: das Sondertrikot.

Als der FC Schalke 04 den Verkauf der Sonderkollektion ankündigte, war die Sorge der Fans riesig. Schließlich sollte das spezielle Design nur in einer begrenzten Stückzahl produziert werden – und damit hat der ein oder andere Fan in der Vergangenheit schlechte Erfahrung mitgemacht. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten.

FC Schalke 04: Sondertrikot noch verfügbar!

Trikot, Trainingsanzug, Hoddie und T-Shirt hat der FC Schalke 04 am Donnerstag (7. März) auf den Markt gebracht. Designt wurde die Sonderkollektion von einer Gruppe Schalke-Fans. Gegen den SC Paderborn werden die Profis das Sondertrikot mit dem ersten Schalke-Logo auf der Brust tragen. Und auch einige Fans werden damit wohl schon ins Stadion kommen.

Der Hype ist wie in den vergangenen Jahren groß – wobei die Anhänger fast noch mehr scharf auf den Trainingsanzug als auf das Trikot sind. Am Donnerstagmorgen kollabierte kurzzeitig der Online-Shop, vor dem Fan-Shop bildete sich eine lange Schlange (Hier mehr!).

Wer nun aber noch kein Trikot bekommen hat, für den gibt es gute Nachrichten. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen den SC Paderborn teilte der FC Schalke 04 mit: „Für alle Schalker, die auf dem Weg nach Gelsenkirchen sind: Das S04-Sondertrikot ist in den Shops vor Ort (außerhalb der VELTINS-Arena) noch in allen Größen verfügbar. Die Shops an der Geschäftsstelle und in der Innenstadt haben bis Anpfiff geöffnet, das Centro bis 20 Uhr.“

Online-Bestellung mit langer Wartezeit

Online ist das Trikot nicht mehr verfügbar, dafür aber Trainingsanzug, Hoddie und T-Shirt. Bis Montag (11. März) kann man die Artikel der Sonderkollektion noch bestellen. Anschließend gibt der Verein die Stückzahl an den Hersteller weiter. Allerdings hat die Sache auch einen Haken: Die Lieferzeit beträgt mindestens vier Monate.