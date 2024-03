FC Schalke 04: Ankündigung lässt Fans völlig ausflippen – „Geil“

Kurz vor dem Spiel gegen den SC Paderborn hat der FC Schalke 04 seine Fans mit einer Ankündigung überrascht: Schalke wird mit einem Sondertrikot auflaufen – und schon ab Donnerstag ist es für die Fans in begrenzter Anzahl verfügbar.

Die Fans sind angesichts des Designs des Sondertrikots völlig aus dem Häuschen, sie flippen regelrecht aus. Kein Wunder: Schließlich wurde das neue Jersey des FC Schalke 04 auch von Fans erstellt.

FC Schalke 04 präsentiert Sondertrikot

Neun Mitglieder im Alter von 18 bis 25 Jahren bekamen die Möglichkeit, das Sondertrikot des FC Schalke 04 zu entwerfen. Dazu gab es mehrere Workshops – unter anderem bei Ausrüster Adidas in Herzogenaurach. „In Herzogenaurach haben wir die Grundlagen für das Trikotdesign gesetzt und es bei weiteren kreativen Treffen konkretisiert. Wir sind unglaublich stolz, dass unsere Mannschaft das Trikot am Samstag in der VELTINS-Arena tragen wird. Rückblickend bleiben viele einmalige Erinnerungen, für die ich sehr dankbar bin, wie beispielsweise Stadionbesuche, neue Freundschaften, aber vor allem ein mit Leidenschaft und Liebe zum Detail gestaltetes Trikot, VON Fans FÜR Fans“, wird die 19-jährige Lina, Schalke-Mitglied und Teil des Designteams, von Schalke zitiert.

Das Trikot erinnert ein wenig an ein Retro-Jersey. Es ist in dunkelblau gehalten. Auf der Brust ist das Vereinslogo von 1924 zu sehen. Darunter steht der Schriftzug: „Für immer mein Verein“, angelehnt an den bekannten Fangesang. Weiter erklärt Schalke zum Design: „Das identitätsstiftende und verbindende Liedgut findet sich darüber hinaus im Nacken des Trikots wieder: ‚EGAL OB JUNG, OB ALT, EGAL OB GROß, OB KLEIN.‘ Die Flutlichtmast-Prägung auf der Vorderseite ist eine besondere Erinnerung an das Parkstadion und der geschwungene SCHALKE-Rückenflock vervollständigt das Sondertrikot.“

Fans aus dem Häuschen – doch eine Sorge bleibt

Die Fans sind von dem Sondertrikot total begeistert. „Ist das geil“, „Sehr sexy“, oder „Nehmt mein Geld“ heißt es in den Kommentaren. Viele befürchten aber auch schon, dass es schwer wird, ein Trikot zu bekommen. „Verfügbar sind das in begrenzter Anzahl produzierte Trikot und die Kollektion ab Donnerstag (7.3.), 10.04 Uhr“, heißt es nämlich in der Ankündigung.

Mit dem Verkauf der Sondertrikots will Schalke auch wieder seine vereinseigene Stiftung „Schalke hilft!“ unterstützen. 50.000 Euro aus den Trikotverkäufen gehen an die Organisation. Zudem werden die getragenen Spielertrikots versteigert. Der Erlös geht ebenfalls an die Stiftung.