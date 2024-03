FC Schalke 04: Taktik-Kniff geht voll auf! Folgt die nächste Geraerts-Masterclass?

Es sind manchmal die völlig unerwarteten Entscheidungen, die in einem Fußballspiel voll und ganz aufgehen. So war es beispielsweise beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli (3:1) der Fall.

Cheftrainer Karel Geraerts sorgte nämlich für einen Taktik-Kniff. Ron Schallenberg spielte in der Innenverteidigung. Es war seine bislang beste Leistung im Trikot des FC Schalke 04. Bleibt Geraerts jetzt bei dieser Entscheidung?

FC Schalke 04: Taktik-Kniff geht voll auf

Der FC Schalke 04 hat St. Pauli, die 2. Bundesliga und viele Fans überrascht. Mit einem sensationellen 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenführer holte der Revierklub drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zuvor herrschte bei den Königsblauen noch schlechte Stimmung aufgrund vieler negativer Ergebnisse.

Doch Karel Geraerts verhinderte, dass der Klub komplett in einem Chaos versinkt. Dabei griff er gegen St. Pauli zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Ron Schallenberg stellte der Belgier einfach in der Innenverteidigung neben Tomas Kalas aus. Eine Entscheidung, die voll und ganz aufgegangen ist.

Schallenberg, der eigentlich im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, spielte auf der Innenverteidiger-Position, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Der 25-Jährige gewann Zweikämpfe, holte sich die Bälle und ließ gemeinsam mit der S04-Abwehr so gut wie gar nichts zu. Der Gegentreffer fiel kurz vor dem Schluss. Davor hatten die Kiezkicker kaum Möglichkeiten.

Bleibt Geraerts dabei?

Der S04-Star erklärte, dass er zuletzt in der Oberliga für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Innenverteidigung spielte. Damals aber nicht so erfolgreich. „Das hat heute deutlich besser geklappt“, sagte der Profi des FC Schalke 04 nach der Partie gegen die Hamburger.

Für einen Marcin Kaminski oder Timo Baumgartl, der nicht einmal im Kader stand, sind das keine guten Nachrichten. Schließlich wird Geraerts jetzt wohl dabei bleiben, Schallenberg weiter in der Innenverteidigung aufzustellen. Wieso umändern, wenn es doch so gut geklappt hat?

Der FC Schalke, Geraerts und auch Schallenberg werden hoffen, dass es weiterhin so erfolgreich läuft. Für den Neuzugang waren es harte Monate in Gelsenkirchen. Auf einer neuen Position kann er jetzt aufblühen. Am besten soll es nun gegen seinen ehemaligen Klub die nächsten drei Punkte geben. Der SC Paderborn gastiert am Samstag (9. März, 13.30 Uhr) in der Veltins-Arena. Gibt es dann die nächste Schallenberg-Masterclass?