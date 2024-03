FC Schalke 04: Unter Geraerts chancenlos – S04-Leihgabe ist nun ein gefeierter Star

Auf magere 222 Einsatzminuten kam er in der Hinrunde, unter Trainer Karel Geraerts spielte er beim FC Schalke 04 nach zwei kurzen Einsätzen überhaupt keine Rolle mehr. Schließlich entschied er sich im Winter für eine Leihe. Die Rede ist von Soichiro Kozuki.

Der Japaner spielt seit Ende Januar für den polnischen Klub Gornik Zabrze, dem Poldi-Klub. Dort wird die Leihgabe des FC Schalke 04 nicht nur regelmäßig eingesetzt, sondern jetzt sogar von den eigenen Fans frenetisch gefeiert.

FC Schalke 04: Kozuki-Leihe ein Erfolg?

Die Geschichte von Soichiro Kozuki hört sich nach wie vor an wie ein kleines Fußballmärchen. Im Winter 2022 wechselte er zum FC Düren in die fünfte deutsche Liga. Nach nur einem halben Jahr klopfte der FC Schalke 04, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kam.

Nur wenige Monate später stand er dann plötzlich in der Bundesliga für den FC Schalke 04 auf den Platz, war eine der großen Überraschungen der Wintervorbereitung. Ganz so märchenhaft ging es für den Japaner aber nicht weiter. Seit seiner langen Verletzungspause und dem Abstieg in die 2. Bundesliga spielt er kaum noch eine Rolle.

Die Folge: Kozuki wechselte im Winter auf Leihbasis in die erste polnische Liga. Dort soll der 23-Jährige Spielpraxis sammeln – und das tut er bislang auch. In allen vier Spielen kam Kozuki zum Einsatz, wenn auch zunächst als Einwechselspieler. Gegen Jagiellonia Bialystok feierte er am Wochenende nun sein Startelfdebüt.

Kozuki in Polen gefeiert

Kozuki steuerte zwar weder Tor noch Vorlage bei, doch nach dem 2:1-Erfolg wurde er von den Anhängern frenetisch gefeiert. Erst besingen sie ihn mit Sprechchören, dann gibt er mithilfe von Ex-Bundesliga-Profi und Weltmeister Lukas Podolski auch noch den Schlachtruf für die Fans vor. Dabei lächelt der junge Japaner. Ein schönes Erlebnis nach seiner harten Zeit bei Schalke.