FC Schalke 04: Karriereende abgewendet! Salif Sané hat endlich einen neuen Verein

Seit seinem Abschied vom FC Schalke 04 steuerte Salif Sané auf ein trauriges Karriereende zu. Nach zahlreichen Verletzungen fand er einfach keinen neuen Verein.

Nun ist er endlich fündig geworden. Nach mehr als anderthalb Jahren Vereinslosigkeit schließt sich der Ex-Star des FC Schalke 04 einem Viertligisten aus Frankreich an und kehrt zu seinen Wurzeln zurück.

FC Schalke 04: Salif Sané hat einen neuen Verein

Auf Schalke war er ein gefeierter Star. Dann suchte ihn eine heftige Knieverletzung heim, von der er sich nie wieder erholen sollte. Als sein Vertrag auslief, war man beim S04 regelrecht erleichtert. Sané war der letzte, der noch auf einem hochdotierten Vertrag aus alten Zeiten saß. Die Einsparungen waren für den finanziell schwer angeschlagenen Klub extrem wichtig.

Für Salif Sané bedeutete der Abschied aus Gelsenkirchen jedoch eine Zeitenwende. Bis zuletzt war er auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Verein erfolglos. Er hielt sich individuell fit, trainierte zeitweise bei anderen Klubs wie den Vancouver Whitecaps mit. Doch ein Engagement wollte einfach nicht zustande kommen.

Ex-Schalker kehrt in seine Heimat zurück

Bis jetzt. Nach mehr als 19 Monaten folgt die Erlösung: Salif Sané hat einen neuen Klub gefunden. Laut der französischen Zeitung „Sud Ouest“ schließt er sich dem FC Libourne an. Der Verein spielt in Frankreich nach einem finanziellen und sportlichen Niedergang bis in die sechste Liga heute viertklassig.

Mit Libourne hat sich der Ex-Star des FC Schalke 04 dem Bericht zufolge auf einen Vertrag bis Saisonende geeinigt. Die Stadt liegt 25 Kilometer entfernt von Bordeaux, vor dessen Toren Sané geboren und aufgewachsen ist. Für ihn ist es also so etwas wie eine Rückkehr.

Salif Sané, inzwischen 33 Jahre alt, hat sein Karriere-Ende nun doch vorerst abgewendet. Ob er noch einmal den Sprung in den Profifußball schafft? Das hängt maßgeblich davon ab, wie es nun in Libourne läuft.