Hoffenheim, Mainz, Freiburg, Sassuolo, Empoli, Bologna – und der FC Schalke 04? All diese Vereine sind anscheinend an ein und dem selben Spieler interessieret. Dieser gilt in seiner Heimat als absolutes Super-Talent.

Gestartet ist der Wechsel-Poker offiziell noch nicht, doch schon jetzt zeichnet sich ein kleines Wettbieten ab. Hat der FC Schalke 04 da überhaupt eine Chance? Sollte man sich durchsetzen, könnte der Jungprofi ein echter Gewinn sein.

ER hat es FC Schalke 04 angetan

Sahin Kalinsazlioglu – noch nie von ihm gehört? Das könnte sich in naher Zukunft ändern. Der 17-Jährige steht in der Türkei bei Besiktas Istanbul unter Vertrag. Trotz seines jungen Alters sorgt er im Klub bereits für Furore. Nicht wenige trauen im dort offenbar eine große Karriere zu.

Ähnlich scheinen das wohl auch die eingangs genannten Vereine zu sehen. Laut des Portals „Fußball Europa“ sollen sie zum großen Interessenten-Kreis gehören, der Kalinsazlioglu beobachtet. Schon bald könnte ein Klub den ersten Zug machen – vielleicht der FC Schalke 04?

Klubs bitten um Informationen

Nach aktuellem Stand hat noch niemand ein Angebot für den jungen Türken abgegeben. Allerdings sollen verschiedene Vereine bereits Infos über ihn eingeholt haben. Dazu gehört auch der S04.

Kalinsazlioglu ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und zeichnet sich dort durch Zweikampfstärke und Physis aus. In der U19 von Besiktas gehörte er zum unangefochten Stammpersonal.

FC Schalke 04: Zurück zum alten Weg

Mehrfach hatten die Knappen in jüngerer Vergangenheit angedeutet, dass man wieder dahin wolle, Talente auszubilden und zu Stars machen. Im eigenen Nachwuchs gibt es aktuell so manches hoffnungsvolles Juwel wie Keke Topp oder Assan Ouedraogo.

Seit Matthias Schober zudem das Sagen über die Nachwuchsabteilung hat, tätigte der FC Schalke 04 einige kluge Verpflichtungen von Jugendspielern. Vielleicht wird Kalinsazlioglu der nächste. Und das wäre bei der Konkurrenz ein kleines Wunder.